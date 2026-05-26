Le previsioni meteo di domani 27 maggio

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo su Alpi e Appennino ed in sconfinamento sulla Pianura Padana centro-orientale. Tra la serata e la notte residui fenomeni al Nord-Est ma verso un miglioramento.
AL CENTRO
Tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata fenomeni in esaurimento con schiarite, salvo dei piovaschi sulle Marche.
AL SUD E SULLE ISOLE
Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Dalla serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.
Temperature minime e massime stabili o in generale lieve rialzo su tutta l’Italia.
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