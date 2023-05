Bandiere Blu: new entry Gallipoli, 22 in Puglia. Minerva: “Giornata storica”. Sul podio anche Melendugno, Castro, Salve, Ugento, Nardò. Otranto grande assente

ROMA- Anche quest’anno sono state assegnate le Bandiere Blu 2023: quest’anno sono 226 i comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, 16 in più. La Puglia ottiene tante conferme. Il Salento guadagna Gallipoli, oltre alle altre preziose mete marittime del turismo internazionale, che vengono nuovamente confermate. La provincia di Lecce impugna 6 Bandiere Blu: Melendugno, Castro, Salve, Ugento, Gallipoli, Nardò. Le grandi assenti sono Otranto e Santa Maria di Leuca: preziosi tesori del turismo salentino, che devono rimettersi in carreggiata. “Grande notizia per la città di Gallipoli:per la prima volta nella storia Bandiera Blu! – commenta il sindaco Stefano Minerva sulla sua pagina Facebook – Tanta l’emozione qui a Roma, un vero onore ritirare questo straordinario riconoscimento conquistato grazie al grande lavoro di questi ultimi anni. È una giornata storica per Gallipoli, una giornata in cui portiamo a termine un altro obiettivo!”.

La Puglia incassa 22 Bandiere Blu, seconda solo alle 34 della Liguria: in provincia di Foggia svettano le Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Zapponeta; in provincia di Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia, Bisceglie; in provincia di Bari Polignano a Mare e Monopoli; in provincia di Brindisi Fasano, Ostuni e Carovigno; in provincia di Taranto: Ginosa, Castellaneta, Leporano, Maruggio. Oltre alle 458 spiagge italiane premiate (l’11% a livello mondiale) ci sono 84 approdi turistici. Le Bandiere Blu sono assegnate dalla ong Fee (Foundation for Environmental Education), con sede in Danimarca, operativa in 81 Paesi. Il riconoscimento è assegnato a località marine e lacustri sulla base della pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altre caratteristiche che ne determinano la sostenibilità da più punti di vista. La Liguria incassa il maggior numero di riconoscimenti, ma subito dopo svetta la Puglia, con un Salento in netto vantaggio su tutte le province pugliesi. Adesso bisogna traghettare le altre mete turistiche salentine verso questo obiettivo, in primis Otranto.

Link Sponsorizzato