Baroni: “C’è da fare di più, da andare forte”. Con la Lazio spazio a Colombo, dentro anche Banda

LECCE – Il Lecce è a quattro punti dalla terzultima, questo è lo stato dell’arte e Marco Baroni lo ribadisce nella conferenza stampa pre partita, alla vigilia dell’incontro con la Lazio

“Dobbiamo andare avanti e pensare partita dopo partita. Domani ci sono tre punti a disposizione, abbiamo rispetto per l’avversario, ma non timore”.

Marco Baroni sa che la gara contro la terza in classifica non sarà semplice, da quelle parti della classifica (molto corta) i giochi per le coppe europee non sono ancora stati definiti e la squadra di Sarri vorrebbe riuscire a staccare il biglietto per la competizione più prestigiosa: la Champions League (vanno le prime quattro).

Dall’altra parte anche la posta in gioco del Lecce è alta, se non di più. E Baroni schiererà i giocatori più in forma, anche in considerazione del fatto che c’è stato il turno infrasettimanale. In attacco la punta all’Olimpico sarà Lorenzo Colombo

“Nelle ultime gare il giocatore più utilizzato è stato Ceesay, quindi è molto probabile che entro Lorenzo; ma ci sta nelle alternanza. Se uno parte, poi l’altro entra”.



Confermato anche Oudin a centrocampo, in attacco probabilmente dal primo minuto partirà Banda

”Lamec sta bene, questa settimana si è allenato bene, è molto probabile che parta. Oudin sta facendo bene, è un giocatore che in questo momento sta lavorando bene. Ci occorre qualità, giocatori che abbiano a che una struttura che può fare queste partite; e lui può essere uno di questi”.

L’umore della squadra è quello che si sente quando si avverte una sana tensione, senso di responsabilità e voglia di raggiungere l’obiettivo, il mister lo spiega:

”Siamo molto concentrati a vedere quello che funziona in questa squadra, ci sono tante cose in cui crediamo. Ci siamo confrontati con squadre importanti in questo campionato, abbiamo anche preso dei gol, il gol in serie A si prende, e non lo prende solo il Lecce. Anzi, nella parte destra della classifica, quella del Lecce è una delle miglior difese. La squadra sta trovando delle motivazioni ancora più forti; e maggiore convinzione. Bisogna rimanere sempre prestativi. Nelle ultime gare si è concesso davvero poco all’avversario, ma quel poco è stato determinante. Noi però non vogliamo alibi. La determinazione, la voglia, sono queste le cose che non devono mancare e che ci permetteranno di fare una buona gara. Noi in questo momento abbiamo quattro gare, lì dentro c’è quello che noi vogliamo fare per raggiungere l’obiettivo che tutti vogliamo. Lo faremo senza timore. C’è da fare di più, da andare forte. La squadra ha le energie fisiche e mentali che occorrono”.

Contro la Lazio, nella gara di andata, il Lecce fu protagonista di una delle prestazioni più convincenti della stagione, riuscendo a vincere in rimonta (2-1). Ogni partita ha una sua storia, però la squadra potrebbe avere meno pressione contro i biancocelesti, così come spesso è avvenuto quando ha affrontato squadra blasonate

”Non è che abbiamo meno pressione con la Lazio, la pressione è il nostro lavoro. Non dobbiamo staccarci dalla pressione a noi piace essere concentrati, lavorare e all’intento di questo. Quelle delle pressioni sono situazioni che devi gestire nella misura in cui non devi temere. Siamo arrivati fin qui, abbiamo un piccolo vantaggio, ma noi non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo invece pensare gara dopo gara, e questa gara per noi è un’opportunità, anche se difficile.

Le sue parole al squadra un attimo prima del fischio d’inizio

“Prima di e entrare in campo, dirò ai ragazzi andare forte, con la testa libera senza paura, condizionamenti o timori”.

PROBABILE FORMAZIONE

Falcone;

Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella;

Blin, Hjulmand, Oudin

Strefezza, Colombo, Banda