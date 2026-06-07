Con il quad tampona un 15enne in scooter e si dà alla fuga: rintracciato pirata della strada

MARITTIMA DI DISO (Lecce) – Tampona un adolescente in scooter e poi si dà alla fuga.

È durato poche ore l’anonimato del pirata della strada che ieri sera, in sella ad un quad, avrebbe provocato un sinistro lungo la strada provinciale 358, a Marina di Marittima, in territorio di Diso.

A pagarne le spese, un quindicenne di Andrano, che, alla guida del proprio scooter, é stato violentemente tamponato dall’uomo a bordo del quad.

Il conducente del mezzo a quattro ruote, anziché fermarsi a prestare soccorso all’adolescente, rimasto ferito, si sarebbe rapidamente dileguato, facendo perdere le proprie tracce.

Nel frattempo il malcapitato, caduto rovinosamente sull’asfalto in seguito al violento impatto, è stato soccorso e trasportato presso l’Ospedale di Tricase dai sanitari del 118. I medici gli hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Della vicenda si sono occupati subito i carabinieri della stazione di Tricase, coadiuvati dai colleghi della stazione di Spongano, che sono riusciti tempestivamente a identificare il fuggitivo.

I militari sono riusciti a chiudere il cerchio attorno al presunto responsabile, grazie ad un’azione sinergica e meticolosa che li ha visti impegnati su più fronti: l’esame accurato e non-stop delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del sinistro e lungo le possibili vie di fuga nonché l’immediata raccolta di testimonianze di persone che hanno assistito all’evento o notato il quad.

A conclusione degli accertamenti, è stato denunciato un 41enne residente in un comune del basso Salento, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria con l’accusa di lesioni personali colpose, fuga ed omissione di soccorso.