Controlli a tappeto contro maltrattamenti e abbandono degli animali: sequestri e denunce

LECCE – Da sei mesi ancora più controlli sul territorio contro il maltrattamento e l’abbandono degli animali.

Il Nucleo di polizia giudiziaria delle guardie zoofile Agriambiente di Lecce, a partire da gennaio, ha effettuato molte più ispezioni a sorpresa, che proseguiranno a campione su strutture e abitazioni private, portando a diversi sequestri e denunce alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, legate a gravi difformità nella detenzione di cani e gatti riscontrate.

I volontari lamentano una preoccupante carenza di campagne di informazione e prevenzione da parte delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Locali, aggravata da una gestione a volte superficiale delle segnalazioni da parte degli organi di vigilanza, i quali rischiano di sottovalutare i maltrattamenti che troppo spesso si rivelano essere il primo campanello d’allarme per crimini e degrado sociale.

Le ispezioni proseguiranno e saranno potenziate presso canili e rifugi, sia i luoghi privati, per accertare che gli animali vengano detenuti in condizioni idonee.

Attenzione particolare da parte delle guardie zoofile, sarà dedicata anche ad un nuovo fenomeno, quello del “vagantismo”: animali spesso lasciati liberi e incustoditi da parte dei proprietari, che li lasciano liberi di vagare senza un controllo.