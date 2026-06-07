Fiamme nella notte a San Cataldo: a fuoco un ristorante

SAN CATALDO (Lecce) – Fiamme nella notte a San Cataldo, dove un violento incendio ha colpito una nota attività di ristorazione della zona. Il rogo è divampato intorno alle ore 3.46 in via Marco Polo, al civico 29, avvolgendo i locali del ristorante “Lu Purparu”.

L’allarme è scattato immediatamente, facendo confluire sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce.

Le fiamme hanno pesantemente danneggiato una parte del locale commerciale, generando una densa e consistente coltre di fumo che ha saturato l’intera struttura e si è propagata rapidamente verso l’alto, investendo le facciate e le parti esterne delle abitazioni sovrastanti il ristorante. Una situazione di potenziale pericolo che ha tenuto con il fiato sospeso i residenti della zona.

Il tempestivo e massiccio intervento dei caschi rossi ha evitato il peggio, i Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere e domare il rogo prima che potesse estendersi ulteriormente, mettendo in sicurezza l’intera area e scongiurando danni strutturali più gravi agli edifici adiacenti, a tutela della pubblica incolumità.

Una volta ultimate le operazioni di spegnimento e di bonifica, sono iniziati i primi rilievi per stabilire la natura del rogo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per avviare gli accertamenti del caso. Al momento nessuna pista è esclusa, gli inquirenti sono al lavoro per determinare se all’origine del rogo vi sia un cortocircuito o una matrice dolosa.