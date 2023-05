G7 in Puglia nel 2024, la telefonata tra Michele Emiliano e Giorgia Meloni per annunciare il Forum tra i paesi più influenti

PUGLIA – Il vertice tra i 7 sette paesi più avanzati economicamente del mondo avrà una tappa pugliese. Le nazioni sviluppate il cui peso politico, economico, industriale e militare è ritenuto di centrale importanza su scala globale si ritroveranno in Puglia nel forum 2024.

“Pochi minuti prima dell’annuncio in conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni mi ha telefonato per comunicarmi di aver scelto la Puglia quale sede del G7 del 2024. Ho avuto modo di ringraziarla per il grande riconoscimento che il Governo italiano, con questa scelta, ha dato a noi tutti. Un riconoscimento straordinario del lavoro che la Puglia ha svolto con riferimento al dialogo tra oriente e occidente, in permanente connessione con Papa Francesco, e della nostra capacità di accoglienza di tutti i popoli del mondo. Ci impegneremo con tutte le nostre energie per far fare all’Italia una bella figura”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Link Sponsorizzato

“L’annuncio del Presidente Meloni, pochi minuti fa, di aver scelto la Puglia quale sede del G7 del 2024 rappresenta una straordiaria notizia, non solo per i pugliesi ma per l’intero Sud – dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute e deputato di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato – Sarà una grandissima opportunità per tutta la Regione, la quale si presterà ad accogliere i Grandi della Terra.Ringrazio la Presidente Meloni per aver sottolineato come la Puglia sia un territorio strategico perché, come da lei stessa affermato, è ‘ponte tra Oriente e Occidente’. Ok Sono certo che i pugliesi sapranno dimostrare, anche in questa occasione, il loro grande spirito organizzativo e di accoglienza”.