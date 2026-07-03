Posizionato ultimo concio per la copertura del Via Del Mare, si procede come da cronoprogramma

Lecce – Posizionato l’ultimo concio per la copertura dello Stadio Via del Mare di Lecce. Entro la fine di Agosto, al massimo per i primi di Settembre, l’opera pubblica del nuovo stadio sarà consegnato alla città. Soddisfazione viene espressa dal Vicesindaco di Lecce con delega ai Lavori Pubblici Roberto Giordano Anguilla il quale ha evidenziato il ritmo adeguato del cronoprogramma per i lavori. Nel corso di questa estate i lavori continueranno per poter realizzare un impianto moderno e utile ad ospitare anche competizioni sportive internazionali.
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