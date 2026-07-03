Massimiliano Petrachi, nuovo Presidente Lions Club Messapia

LIONS CLUB LECCE MESSAPIA. MASSIMILIANO PETRACHI NUOVO PRESIDENTE NELL’ANNO DEL TRENTENNALE DEL CLUB

Lecce, 2 luglio 2026 – Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia del passaggio delle consegne del Lions Club Lecce Messapia che ha ufficialmente aperto l’anno sociale 2026-2027, un anno particolarmente significativo perché coincide con il trentennale della fondazione del Club.

Alla guida del Lions Club Lecce Messapia torna l’avvocato Massimiliano Petrachi, già presidente nell’anno sociale 2012-2013, concluso con importanti risultati e una significativa crescita delle attività del sodalizio. Nel suo percorso lionistico il neopresidente Petrachi ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui GMT Distrettuale, Presidente di Zona, Presidente di Circoscrizione e Responsabile dell’Area Legale del Distretto 108 AB Puglia, distinguendosi per il costante impegno al servizio del lionismo e del territorio.

L’evento, tenutosi presso Villa Vergine, è stato partecipato da numerosi soci e autorità lionistiche. Si è svolto in un clima di amicizia e condivisione, nel segno dei valori che da trent’anni contraddistinguono il Club.

Nel suo intervento, il neopresidente ha ringraziato i soci per la fiducia accordatagli e ha rivolto un pensiero alla presidente uscente Nadia Gala e al governatore del Distretto 108 AB Puglia, socio del Messapia, Girolamo Tortorelli: “Assumere nuovamente la guida del Club nell’anno del trentennale rappresenta per me un onore e una grande responsabilità. Ringrazio i soci per avermi scelto e rivolgo un sentito ringraziamento alla presidente uscente Nadia Gala per il lavoro svolto con passione, competenza e spirito di servizio, lasciando un Club coeso, dinamico e ricco di entusiasmo. Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento particolare al governatore Tortorelli, mio padrino lionistico, che vent’anni fa mi ha avvicinato al mondo Lions, trasmettendomi i valori del servizio e dell’impegno verso la comunità. Celebrare i trent’anni del nostro Club, oggi primo nel Distretto per numero di soci, significa guardare al percorso compiuto e, al tempo stesso, costruire il futuro con rinnovata energia, ponendo particolare attenzione ai giovani, all’educazione digitale, all’inclusione e alle esigenze del territorio. Continueremo a operare con service concreti e vicini ai bisogni della nostra comunità, rafforzando il dialogo e la collaborazione con le istituzioni, il mondo della scuola e con il ricco tessuto associativo del Salento”.

L’anno sociale sarà caratterizzato da interventi sulle cause globali del Lions International (tutela della vista, prevenzione del diabete, sostegno ai bambini affetti da tumore, lotta alla fame, salvaguardia dell’ambiente) e da una particolare attenzione alle tematiche individuate dal Multidistretto e dal Distretto: contrasto del fenomeno degli Hikikomori, prevenzione delle mafiosità virtuali, inclusione attraverso il service “Giochiamo senza barriere” e le grandi cause umanitarie che da sempre ispirano l’azione dei Lions.

Nel corso della cerimonia sono stati ufficializzati i seguenti incarichi:

Primo Vice Presidente: Antonio Lamosa;

Segretario: Sergio Rizzo;

Tesoriere: Maria Belviso;

Cerimoniere: Christian Bruno;

Presidente Comitato Soci (GMT): Antonello De Stasio;

Presidente Comitato Service (GST): Esmeralda Tavolaro;

Leo Advisor: Girolamo Tortorelli;

Censore: Anna Maria Crisigiovanni;

Presidente Comitato Marketing e Comunicazione: Gabriele Petrachi.

Il Lions Club Lecce Messapia si appresta così a vivere un anno particolarmente significativo, celebrando il proprio trentennale con un programma di iniziative e service che coniugheranno la memoria di un importante percorso associativo con una visione rivolta al futuro.