Giornata immersiva in Biblioteca Bernardini: “Nella Puglia dal ’68 a oggi. Poeti in dialogo… si raccontano”

LECCE – La Casa editrice Milella e la rivista «Incroci», con il Polo Biblio Museale di Lecce e la Biblioteca Bernardini organizzano per tutta la giornata di venerdì 12 maggio 2023, a cominciare dalle ore 9:30, un evento estetico-culturale senza precedenti:

l’incontro dei Poeti pugliesi che hanno cominciato a pubblicare libri di poesie sin dal decennio anni ‘70-‘80. Saranno presenti Poeti dalle 5 province pugliesi, che finalmente si incontrano, dialogando tra loro e con il pubblico della poesia presente.

Appuntamento presso la Biblioteca Bernardini in Piazzetta Carducci (ex Convitto Palmieri).

Dialogano, raccontandosi lungo un percorso di biografia poetica, che attraversa la Puglia socioculturale in anni di trasformazione radicale rispetto alla tradizione contadina e popolare. Come ha vissuto la poesia la trasformazione?

Come hanno espresso i poeti pugliesi la modernità storica, nella fase di attraversamento dalla poesia ancora ermetica e neorealista in espressività sperimentale e in lirica d’esistenza?

A questa domanda di fondo risponderanno i Poeti nell’incontro di venerdì 12 maggio. Ad introdurre il dialogo e a coordinare il racconto dei poeti saranno Lino Angiuli e Carlo A. Augieri, poeti anche loro e storici di questo attraversamento generazionale del fare poesia nella nostra regione.

Partecipano i poeti: Pierfranco Bruni, Nadia Cavalera, Vittorino Curci, Sergio D’Amaro, Aldo D’Antico, Anna Maria Ferramosca, Daniele Giancane, Pino Mariano, Maurizio Nocera, Anna Santoliquido, Gerardo Trisolino, Alessandro Zaffarano.

Nel corso della giornata l’omaggio ai poeti Antonio L. Verri e Arrigo Colombo a cura di Mauro Marino e Piero Rapanà.

Il seminario apre il ciclo di iniziative dell’Osservatorio di Poesia [Luoghi – Lingue – Corpi], Verso L’Olio della Poesia 2023.

