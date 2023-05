L’indagine Beach Litter 2023: spiagge e mare assaltati dai rifiuti. Plastica e mozziconi di sigarette ai primi posti anche in Puglia. 961 immondizie ogni 100 metri

PUGLIA – Siamo riusciti a venire fuori dagli anni ‘80 e a smettere di trattare le nostre spiagge come un posacenere o come una gigantesca discarica delle nostre microplastiche? L’ndagine Beach Litter 2023 ci svela che i rifiuti sono ancora troppi. Uno studio in collaborazione con Legambiente ha monitorato 38 lidi in 15 regioni: censita una media di 961 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia, di cui il 72,5% è composto da plastica. Gli scienziati avvertono che i rifiuti dispersi in mare rappresentano una grande minaccia ambientale, senza contare che possono ritornare sulle nostre tavole col pesce che mangiamo. I volontari di Legambiente hanno svolto un importante lavoro di classificazione dei rifiuti che ammantano i nostri lidi. Il nostro mare e invaso da plastica, mozziconi di sigaretta, da cotton-fioc, assorbenti igenici e tanti altri rifiuti tossici per tutto l’ambiente.

Legambiente ha monitorato 38 spiagge relative a 15 Regioni (Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia, Sardegna). “Su un totale di 232.800 mq di area campionata sono stati contati 36.543 rifiuti, una media di 961 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia – spiegano gli autori di questo monitoraggio – Immaginate due corsie di una piscina olimpionica completamente piene di rifiuti di cui il 72,5% è composto da polimeri artificiali/plastica, che si attestano come sempre il materiale più trovato. Ma quest’anno a peggiorare il quadro sono i rifiuti di vetro/ceramica (9,2% del totale), composti per lo più da materiale da costruzione (tegole, mattoni, piastrelle ecc.) smaltito irregolarmente in spiaggia. Seguono il metallo (6,8% dei rifiuti raccolti) e la carta e cartone (il 3,9% del totale). Il restante materiale raccolto è costituito da tessuti, legno trattato, gomma, bioplastica, rifiuti da cibo e sostanze chimiche.



Si può fare una vera e propria classifica: al primo posto si confermano i frammenti di plastica (tra 2,5 cm e 50cm) con il 10,9% sul totale; seguono tappi e coperchi con l’8,6% sul totale e mozziconi di sigarette con il 6%. Al quinto posto, ci sono i cotton fioc in plastica (4% del totale). Con il 3,9 % del totale troviamo i frammenti di polistirolo (tra 2,5 cm e 50 cm) e le bottiglie e contenitori per bevande rispettivamente al sesto e settimo posto della classifica. Chiudono la classifica, all’ottavo e decimo posto, con il 3,1% e 3 % rispettivamente altri oggetti di plastica e le bottiglie di vetro (e pezzi di bottiglie di vetro) quest’ultime, al pari del materiale di costruzione, new entry negativa della top ten dei rifiuti spiaggiati. Bottiglie di plastica e contenitori dello stesso materiale sono i più abbandonati sulle spiagge. L’impatto sull’ambiente e su tutto l’ecosistema è letale. Ogni piccola azione di ogni abitante di questo pianeta può cambiare le cose. Si potrebbe cominciare dal far rispettare le leggi, magari monitorando le spiagge come si monitorano i parcheggi a pagamento e cominciando a fare multe ai maleducati della spiaggia e ai fumatori che non resistono e spendono le loro sigarette sulla sabbia che calpestiamo tutti. Quest’anno c’è anche Gallipoli tra le Bandiere Blu salentine: cominciamo tutti a tenere gli occhi aperti sulle spiagge più gettonate. Difendiamo l’ambiente che è patrimonio di tutti. Tenere puliti i fiumi e i mari, fare la necessaria manutenzione per evitare disastri come quello dell’Emilia Romagna, bloccare il consumo di suolo e punire gli sporcaccioni delle spiagge sono le azioni della grande rivoluzione ambientale italiana ancora tutta da compiere.