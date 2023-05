Presentato alla Camera il Lecce Club Parlamento 1985

ROMA – “Un’iniziativa bellissima, una gioia e motivo di grande soddisfazione essere qui con voi. Lo vivo come il riconoscimento al fatto che con la nostra gestione, da otto anni, stiamo provando a proporre l’idea di un cacio legato al territorio e fatta di trasparenza, correttezza e sostenibilità”. Il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha salutato così la nascita del “Lecce Club Parlamento 1985” che è stato presentato oggi nella saletta delle conferenze stampa della Camera dei deputati, a Roma. “Non potevo mancare oggi – ha detto Mario Vadrucci, Presidente della Camera di Commercio di Lecce Mario Vadrucci – sono stati tra i primi a credere in questa avventura e ad essere vicini alal società US Lecce ritendendola un traino importante per il nostro Salento”.

L’associazione “Lecce Club Parlamento 1985” promossa dai parlamentari salentini On. Andrea Caroppo (FI), On. Saverio Congedo (Fdi), On. Salvatore Di Mattina (Lega), On. Leonardo Donno (M5S), Sen. Roberto Marti (Lega), On. Claudio Stefanazzi (PD), Sen. Antonio Trevisi (M5S), non ha fine di lucro e prende il nome dall’anno della prima storica promozione del Lecce nella massima serie del campionato italiano, e cioè “1985”, proprio in considerazione dell’importanza che ne è derivata per il Salento e per la Puglia non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale, economico e di promozione del territorio.

La presenza non solo dell’intera rappresentanza parlamentare di tutti gli schieramenti politici, del Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani insieme al Presidente della Camera di Commercio di Lecce Mario Vadrucci, sono la dimostrazione dell’importanza del connubio Lecce Calcio – tessuto socio-economico, quale strumento di sviluppo e crescita per il Salento.

Il “Lecce Club Parlamento 1985” – di cui possono fare parte parlamentari, esponenti di governo, ex parlamentari, dipendenti e collaboratori del Parlamento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in servizio o in quiescenza – persegue, come si legge nel suo statuto, la finalità di promuovere la passione sportiva per il Lecce Calcio e di promuovere attraverso la presenza del Lecce Calcio nelle massime serie calcistiche italiane lo sviluppo sociale, economico e turistico del Salento e promuovere eventi per mantenere vivi i valori dello sport.

Oggi il Lecce nella sua corsa all’obiettivo stagionale di una storica salvezza in serie A può contare su un piccolo sostegno in più che arriva dal Parlamento italiano.

Al Lecce, tramite il suo presidente Sticchi Damiani, i parlamentari salentini hanno fatto non solo un grosso in bocca al lupo per questo ultimo scorcio di campionato, congratulandosi per l’eccezionale lavoro svolto.

Al termine della conferenza stampa il presidente del Lecce ha regalato la maglia celebrativa della stagione e ha poi firmato il primo storico striscione del Lecce Club Parlamento 1985.