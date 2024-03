Adriana Poli Bortone all’attacco: “Le piste ciclabili le riciclerò. Gestione Salvemini macello, museo dell’orrore”. Carlo Mignone in sala

LECCE – In mattinata si è tenuta la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Adriana Poli Bortone, in una straripante sala Bernini dell’Hotel Tiziano: non è sfuggita a nessuno la presenza del presidente del Consiglio comunale di Lecce, Carlo Mignone, uno dei leader del terzo polo, che milita in Azione e che ha voltato le spalle al sindaco Salvemini. Le voci di un’alleanza nella coalizione del centrodestra sembrano essere confermate dai fatti. Puglia Popolare, Azione e i gruppi del consigliere Giorgio Pala sembrano a due passi dalla stretta di mano definitiva con la candidata sindaca.

A fianco alla ex sindaca Adriana Poli Bortone, si sono presentati i big di quando il centrodestra stravinceva, l’ex sindaco Paolo Perrone, Roberto Marti, Ugo Lisi, Andrea Caroppo, Antonio Gabellone e tanti altri. Manca solo Raffaele Fitto, assente giustificato che ha benedetto questa candidatura. Ci sono anche il sottosegretario Marcello Gemmato, Mauro D’Attis, Paolo Pagliaro e tanti altri volti conosciuti della politica regionale e nazionale. Il tema centrale è la voglia di riscatto nel centrodestra unito, dopo anni di sconfitte (dovute a divisioni e veleni) in regione, in provincia e nel comune capoluogo: “Ridiamo alla città di Lecce la dignità perduta” – esorta l’ex sindaco Perrone. “I nostri leader nazionali ci hanno insegnato che uniti si vince – afferma Roberto Marti – 26 anni fa questa donna ha inaugurato il mio comitato elettorale. Non dimentico il quinquennio insieme a lei. Vedo tanti giovani che sono venuti qui a dare man forte. Saluto Pippi Mellone e tanti amici”. Il clima è euforico. Tutti i veleni sembrano alle spalle.

LA SENATRICE ALL’ATTACCO

L’ex sindaca ha preso la parola commossa: “È una grande emozione ritrovare un centrodestra unito, come nel 1998, quando vincemmo. Vorrei rassicurare i profeti di sventura che mi sento assolutamente bene, semmai non vado in bicicletta. Molti mi chiedono cosa ne faremo delle piste ciclabili. Le ricicleremo!”. La critica della ex sindaca è rivolta non all’idea di uno spazio per i ciclisti sulle strade, ma alle opere invasive che restringono carreggiate e cancellano parcheggi: “Altrove non fanno le piste ciclabili come una specie di Colosseo, basta un segno sul marciapiede”. “Si può fare bene politica quando si conoscono le cose – continua Poli Bortone – Nel 1998 abbiamo trovato 52 miliardi di debiti: li abbiamo pagati senza accusare nessuno. Lecce era una specie di grande masseria quando l’abbiamo presa a fine anni ’90. Il Piano Urban non lo aveva fatto Salvemini padre, ma aveva partecipato: gli oppositori non erano stati esclusi dal quel piano, come succede oggi. Interloquimmo con la commissione europea. Avevamo una visione.

Riuscimmo a dare vita al centro storico, con 52 botteghe artigiane, recuperando i Teatini. Questa amministrazione parla di ecologia e poi punta a inquinare la città con il limite di 30 chilometri ovunque. Noi, invece, abbiamo valorizzato le risorse del territorio, abbiamo fatto vera integrazione: Palazzo Turrisi lo dedicammo agli immigrati, c’era anche una biblioteca interculturale. Avevamo il mercato delle etnie per valorizzare le altre culture”. Tra i mantra che ricorreranno nella campagna elettorale la mancata partecipazione nelle scelte dell’amministrazione Salvemini: “Nessuna partecipazione, mai visti i comitati di quartiere, promessi da Salvemini in campagna elettorale. Si sono riempiti la bocca di termini come la partecipazione, ma poi non abbiamo visto nulla di concreto. Abbiamo il dovere di far risalire la china a questa città, dobbiamo creare occupazione sul territorio, altrimenti i nostri giovani continueranno ad andare via.

Il nostro programma dev’essere fatto di piccole cose, a cominciare dai marciapiedi, perché se uno esce da casa non si deve rompere la faccia. Aggiustiamo i marciapiedi prima di fare le piste ciclabili. C’è gente che fa a fare i lavori pubblici senza mettere un cartello. Non si sa niente in onore della trasparenza. Andate in giro a vedere il macello che hanno combinato. Si può fare un museo dell’orrore. Noi offriamo capacità di realizzazione, niente di più e niente di meno”. In conclusione le parole di stima per Raffaele Fitto: “Ho un bel rapporto col nostro ministro: con lui faremo grandi cose per la città di Lecce. Senza di lui sarebbe molto difficile riparare a quello che è stato distrutto nella città. Quando vedo, dopo tanti anni, il cantiere dell’ex Massa mi sale l’amarezza”.

1 of 8