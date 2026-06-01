Ennesima aggressione al Vito Fazzi, l’intervento del presidente dell’Ordine dei Medici

Lecce – Aggrediti con schiaffi e pugni all’interno del Pronto soccorso del Dea, al “Vito Fazzi” di Lecce. A farne le spese, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, un’infermiera e un operatore socio-sanitario di Sanitaservice, colpiti da due donne, madre e figlia, in attesa di essere visitate.

A scatenare la furia sarebbero stati i tempi di attesa, considerati dalle due donne “troppo lunghi”. E per questo avrebbero colpito prima l’infermiera con uno schiaffo sul viso e poi l’operatore, intervenuto per difenderla, raggiunto da un pugno.

Scattato l’allarme, son dovuti intervenire gli agenti del Posto fisso di polizia, che hanno riportato la calma e avviato gli accertamenti per identificare le responsabili dell’aggressione.

E dopo questa ennesima aggressione ai danni degli operatori sanitari del Dipartimento di Emergenza e Accettazione di Lecce, interviene il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lecce, Antonio Giovanni De Maria.

«Le aggressioni contro medici, infermieri e operatori sanitari meritano una condanna senza attenuanti e richiedono interventi immediati per garantire la sicurezza di chi lavora in prima linea – dice De Maria –, ma sarebbe un grave errore fermarsi alla sola repressione. Dobbiamo avere il coraggio di affrontare le cause che alimentano quotidianamente tensioni, disagi e sovraffollamento nei Pronto soccorso. Da anni gli ospedali sono chiamati a svolgere funzioni che dovrebbero trovare risposta sul territorio, ma non per responsabilità dei medici di medicina generale. Questo squilibrio sta mettendo a dura prova operatori e strutture e contribuisce a creare condizioni di esasperazione che, troppo spesso, sfociano in episodi di violenza».

Per il presidente dell’Ordine la priorità è portare a compimento la riforma dell’assistenza territoriale: «Le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità previsti dal Pnrr devono diventare finalmente una realtà concreta e funzionante – aggiunge De Maria – Allo stesso tempo occorre completare l’attuazione dell’Accordo integrativo regionale, rafforzando le Aggregazioni Funzionali Territoriali, la continuità assistenziale e l’emergenza territoriale. Le AFT sono fondamentali per garantire una presa in carico efficace dei pazienti cronici e fragili, assicurare continuità delle cure e intercettare i bisogni di salute prima che si trasformino in accessi impropri ai Pronto soccorso».

Da qui la proposta di ridisegnare la rete ospedaliera salentina attribuendo agli ospedali di base e di primo livello una prevalente vocazione medica oppure chirurgica. «Abbiamo bisogno di strutture specializzate nella gestione delle patologie internistiche, della geriatria, della riabilitazione e della fragilità, – precisa De Maria – capaci di alleggerire la pressione sui grandi ospedali e garantire percorsi assistenziali appropriati ai pazienti cronici. Parallelamente è necessario concentrare l’attività chirurgica programmata in poli dedicati, dotati di équipe stabili, tecnologie adeguate e volumi di attività sufficienti a garantire qualità, sicurezza e riduzione delle liste d’attesa».