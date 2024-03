Al via il 53esimo Campionato nazionale forense, gli avvocati salentini pronti per una grande stagione

LECCE – Prenderà ufficialmente il via sabato 16 marzo, il 53esimo Campionato nazionale forense, organizzato, come sempre, sotto l’egida della Figc. L’Asd Avvocati Lecce, inserita nel gruppo C insieme ai colleghi di Reggio Calabria, Palmi e Cosenza, debutterà proprio contro i Colleghi di Reggio Calabria tra le mura amiche del centro sportivo di Otranto, con calcio d’inizio previsto alle ore 11.30.

Le toghe salentine, vice campioni in carica, già vincitrici di ben cinque campionati di categoria (2013, 2015, 2017, 2021 e 2022), di una supercoppa (2017) e di una Coppa Italia (2018), saranno guidate in panchina dal mister Gabriele Galiotta, Amleto Antonica e Simone Antonaci come collaboratori tecnici, con Pino Tornese a completare lo staff in qualità di preparatore dei portieri, e team manager Pierangelo Dell’Anna e Giuseppe Castelluzzo.

Questa la rosa degli avvocati che, proveranno a conquistare il titolo di campioni d’Italia: Alberto Corvaglia, Francesco Dell’Anna, Marco Castelluzzo, Fabio Bardoscia, Enrico D’Ospina, Roberto Cappelli, Alessandro Greco, Francesco Mariano, Andrea Portaccio, Alberto Pastore, Fabio Antonucci, Federico Fersini, Stefano Gallo, Michele Guastella, Luca Sardella, Filippo Zilli, Luca Putignano, Luca Piri, Roberto Gubello, Federico Presicce, David Caraccio, Davide Ficocelli, Leonardo Massari, Marco Torricelli, Cosimo Maci, Giuseppe Bizzarro, Simone Papadia, Nicola Elia, Sebastiano Conte, Pellegrino Francesco, Enrico Luchena.

Al termine dell’ostico girone eliminatorio, in caso di passaggio del turno, la competizione proseguirà a Gabicce Mare con le fasi finali in programma dal 26 al 30 giugno dove, in caso di qualificazione, l’Asd Avvocati Lecce dovrà vedersela con compagini provenienti da tutta Italia, tra cui i fori di Bologna, Palermo, Messina, Pescara, Torre Annunziata (campioni in carica), Foggia, Salerno, Catania, Genova.

Gli avvocati leccesi potranno contare sul contributo degli sponsor Barba Grill in Lecce, La Vetta dello Spritz in Lecce, ZCA Consulting, Pro Cap Srl, Distributore di benzina Sansone in Copertino, G-move in Castrignano De’ Greci, Synergos Srl in Lecce, Fusion Restaurant in Lecce.