Con la scusa del bacio della buonanotte abusava della figlia durante il soggiorno in casa: indagato

SALENTO – Presunti abusi sessuali sulla figlia 17enne con la scusa del bacio della buonanotte durante il soggiorno in casa. Non vedeva il padre da due anni perché nel frattempo aveva seguito la madre in Sicilia. Ma in occasione delle ultime vacanze estive la giovane ha trascorso alcuni giorni in casa del genitore. Prima di riprendere l’anno scolastico. Nell’abitazione dell’uomo, di 55 anni, residente a Brindisi, però, sarebbe stata vittima di un paio di episodi di violenze sessuali così come contestato dal pm inquirente Luigi Mastroniani.

Mani nelle parti intime, secondo l’accusa. E al suo ritorno in Sicilia, la confidenza raccolta dalla madre: “Mamma, papà mi ha toccato”. Sono così scattate le indagini per fare luce su questo ennesimo caso di abusi sessuali tra le mura di casa che si è consumato tra le province di Brindisi e Lecce. La ragazzina 17enne non vedeva il padre da un paio d’anni. I rapporti si erano limitati a telefonate, videochiamate e messaggi. Subito dopo il 10 di settembre, la ragazza decide di raggiungere in Puglia il padre. Ma il soggiorno si trasformerà in un incubo come poi confermato in sede di denuncia e nel corso di un ascolto protetto.

Due gli episodi: nel primo, con la scusa del bacio della buonanotte, il genitore avrebbe abusato della figlia a letto. Giorni dopo, il 13 settembre, durante una cena in casa di amici, l’uomo avrebbe cinto da tergo la ragazzina per poi approfittare di lei. La giovane, al suo rientro in Sicilia, si è confidata con la madre. La donna non ha perso tempo presentando una denuncia che, per competenza territoriale, è stata trasmessa agli inquirenti salentini.

Sulla scorta di tutti gli elementi raccolti nel corso delle indagini, l’uomo ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari in cui sono state cristallizzate le accuse di tentata e consumata violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto in qualità di genitore della minore e nei confronti di una persona che non aveva ancora compiuto i 18 anni di età. Nei prossimi venti giorni, l’indagato, difeso dall’avvocato Maurizio My, potrà replicare alle accuse depositando memorie difensive o chiedendo di essere interrogato.