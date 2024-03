Elezioni a Copertino: Leo lavora per allargare, ma Sangiorgi non c’è. A destra divisioni. Alemanno ufficializza. De Giorgi si avvicina a Lega e UDC

COPERTINO – Il centrosinistra è riuscito a creare quel campo largo su cui ha lavorato per più di un anno: il “sì” del Pd ha spianato la strada alla candidatura a sindaco di Antonio Leo, vicepresidente della Provincia di Lecce, che ora cerca di allargare la coalizione. Non è stato risolto, per il momento, il problema con i vecchi amici di “Nuovo inizio”: Salvatore Sangiorgi, ex candidato sindaco di Bene Comune, e Giuseppe Ingrosso. Il dialogo resta aperto. Intanto Vincenzo De Giorgi, candidato sindaco di Forza Italia, che nella scorsa tornata elettorale ha perso per una manciata di voti, dopo aver chiuso con Fratelli d’Italia, cerca l’accordo definitivo per l’unità del centrodestra con la Lega rappresentata da “Prima Copertino”. Anche l’alleanza con l’“UDC” è quasi fatta per De Giorgi, che intanto festeggia la nomina all’ANCI: “Felice e onorato di essere stato nominato Coordinatore di Anci per la Provincia di Lecce. Ringrazio di cuore il Consiglio Regionale Anci Puglia e la Presidente Fiorenza Pascazio per questa nomina che ricoprirò, come faccio sempre, con energia, passione e determinazione. Sono convinto che si possano davvero cambiare le cose, ma solo se chi le fa ci mette il cuore. E io ci metto il mio in ogni cosa”.

Nel pomeriggio, però, è arrivata l’ufficializzazione della candidata sindaco Laura Alemanno per la coalizione di liste civiche e movimenti “Insieme è Possibile”. Anche se non figurano liste di destra, ci sono personalità indiscutibilmente di quell’orientamento politico a sostenere l’ex vicesindaca, a cominciare da Pippi Mellone, ex alleato di De Giorgi.

“È ora: insieme è possibile – afferma la candidata sindaca- Siamo pronti per rilanciare Copertino con una coalizione di movimenti e liste civiche che si riconoscono in Laura Alemanno, candidata sindaco per la coalizione ‘INSIEME È POSSIBILE’

Riunendo uomini e donne pronti ad impegnarsi attivamente per il bene di Copertino, questa coalizione è aperta a chi condivide i nostri valori fondamentali e si propone come un’alternativa vincente, credibile e coesa, alternativa rispetto a chi fino a ieri ha dominato la scena politica locale e a chi gioca alla roulette delle elezioni per assicurarsi un posto in prima fila.

‘Insieme è Possibile’ scende in campo con un’agenda politica basata su coerenza, capacità amministrativa, trasparenza, coinvolgimento e onestà”.

“Sono pronta ad impegnarmi con tutto il cuore – ha dichiarato la candidata sindaco Laura Alemanno – per portare avanti questo progetto, affinché Copertino possa realizzare il suo pieno potenziale. Fin dall’inizio – ha spiegato la candidata sindaco – tutti i membri fondatori di questa iniziativa hanno concordato sull’importanza di rompere con le vecchie pratiche della classe dirigente precedente, presentando un’alternativa autentica e coerente per il futuro di Copertino, città dalle enormi potenzialità. Sono onorata di incarnare questa speranza e questa alternativa!

Il nostro progetto ha infiammato il cuore di moltissimi giovani, ma ha anche raccolto l’attenzione dei più saggi, che hanno apprezzato la differenza tra noi e gli altri. D’altronde il nostro obiettivo è proprio questo: fare la differenza, rompere in maniera assoluta con il passato, aprirci ad una generazione di studenti, giovani competenti, startupper, artisti, professionisti preparati e imprenditori, desiderosi di essere parte attiva nella costruzione di una Copertino differente, solidale con i più deboli e allo stesso tempo viva e lanciata verso il futuro.

In questo tempo di tumultuosi cambiamenti solo con forze volenterose e preparate possiamo invertire la rotta di una città dalla storia eccezionale come Copertino. Per questo, la nostra discesa in campo è anche una chiamata all’impegno da parte di tutti: ‘Insieme è Possibile’ rappresenta un contrasto netto rispetto a chi ha avuto l’opportunità di governare senza ascoltare, senza dialogare e senza lasciare un’eredità politica e amministrativa soddisfacente, tanto che ancora oggi la sinistra è spaccata e senza un vero leader.

Discorso speculare, manco a dirlo, per chi in innumerevoli tentativi ha lanciato l’assalto ora a questa e ora a quell’altra poltrona, dimostrando di non avere nessuna idea, se non quella di accomodarsi su un trono.

In risposta a questo agglomerato di ambizioni e interessi personali, proponiamo un impegno a beneficio di tutti i cittadini, nella convinzione che siano le persone (e non i simboli di partito) a fare la differenza!

“Domenica 17 marzo alle ore 18,30, giorno dell’Unità d’Italia, apriremo ufficialmente la nostra campagna elettorale, con una conferenza stampa aperta al pubblico, presso “La locanda” in piazza Umberto I, con la presentazione del nostro progetto e della candidata sindaco Laura Alemanno” – annuncia il gruppo che la sostiene.