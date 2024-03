Elezioni a Lecce, Alessandro Delli Noci: “Niente sguardi verso il passato”. Marti (Lega): “Ha creato una bolla d’aria, economia della città bloccata”

LECCE – Alessandro Delli Noci ci sta mettendo la faccia sulle sorti elettorali leccesi da 7 anni (da quando da assessore di Paolo Perrone ed esponente politico vicino all’area di Giorgia Meloni diventò leader del centrosinistra insieme all’attuale sindaco uscente): oggi invita tutti a guardare avanti, perché “è l’unica possibilità concessa”. L’attuale assessore allo Sviluppo Economico è la scommessa vincente di Michele Emiliano (che non ha mai smesso di osare, fino a nominare nel suo governo Rocco Palese, ex temuto avversario e braccio destro di Fitto) e si gioca un avamposto importante in vista delle future regionali. “Niente sguardi verso il passato, nessun passo indietro – spiega l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia – Solo la voglia di continuare a lavorare per rendere Lecce una città moderna e vivibile, la città di tutti. Per farlo, dobbiamo costruire una classe dirigente nuova, dare protagonismo a quanti vogliono mettersi in gioco, condividere idee, esperienze, professionalità. Donne e uomini che sono certo contribuiranno a guidare il processo di crescita della nuova classe dirigente e che porteranno Carlo Salvemini alla vittoria, per continuare a governare Lecce guardando al futuro” .

Il senatore Roberto Marti risponde alle dichiarazioni dell’assessore regione Puglia Alessandro Delli Noci in maniera tagliente: “Leggendo le parole di Alessandro Delli Noci noto nelle sue corde l’evidente e comprensibile timore che ha di perdere queste elezioni e di svegliarsi dalla ‘illusione fiabesca’ in cui ha vissuto per anni. Carlo Salvemini, ha avuto nelle scorse elezioni, la fortuna di cavalcare un momento di smarrimento del centrodestra, una fase temporale nella quale si era spenta momentaneamente la connessione tra la classe politica di centrodestra ed i leccesi. In quel momento di crisi Delli Noci e Salvemini hanno approfittato della delusione della città e del popolo di destra, insinuandosi in una frattura. ‘Nelle scorse elezioni quindi, i leccesi hanno proiettato su Salvemini le proprie aspettative che purtroppo non gli appartenevano a lui, infatti sono bastati pochi anni di amministrazione per far scoppiare la bolla d’aria creata da Delli Noci e rivelare un sindaco debole, incapace di far crescere la città. Il centrodestra intanto, ha osservato ed è maturato negli ultimi anni, facendo crescere anche la consapevolezza che Lecce è una priorità assoluta. Attualmente l’economia della città è bloccata, il centro storico è in declino e il turismo rischia di perdere il suo potere attrattivo a causa della sciatteria di un’amministrazione politica distratta. I leccesi hanno bisogno di una guida sicura che li faccia tornare a credere e sognare, e Adriana Poli Bortone è la persona giusta per questo ruolo in quanto consapevole di cosa realmente offrire. Riguardo all’unità della coalizione, esorto Delli Noci a fare le analisi opportune nella sua coalizione partendo magari proprio da quegli assessori uscenti che hanno scelto di non candidarsi con lui e che rappresentano una vera emorragia di credibilità ed entusiasmo. La coalizione di centrodestra è compatta e serena. Nonostante le diversità siamo sempre stati una famiglia, e anche se possono esserci delle discussioni, in famiglia alla fine ci si ritrova sempre. All’amico Alessandro dico che comprendo il suo smarrimento ma allo stesso tempo lo esorto a stare sereno, perché sono certo che

Adriana Poli Bortone una volta Sindaco di Lecce, troverà il modo di dialogare anche con lui, per permettere alla nostra Lecce di ritrovare la serenità e la cura che merita la città che deve essere la regina della Puglia”.