Elezioni a Lecce: il sostegno dell’assessore Leo al sindaco uscente. Presentazione dei “Riformisti per Salvemini”: nuova alleanza riformista

LECCE – Tra i big regionali in campo per il sindaco uscente c’è anche l’assessore Lavoro, Formazione e all’Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, che mette in campo una sua lista. Per i vertici regionali la partita leccese è fondamentale sullo scacchiere pugliese, dopo aver conquistato Foggia con una linea unitaria, per non far arretrare la coalizione progressista. Tra due anni ci sarà il fondamentale appuntamento del rinnovo del Consiglio regionale: le elezioni di Bari e Lecce potrebbero rappresentare un anticipo di come andranno le cose. Il centrosinistra in Puglia governa in quasi tutti i comuni più importanti, inclusi Bari e Lecce. Nonostante una parte del centro sia “fuggita” tra le braccia di Adriana Poli Bortone (ieri l’annuncio di Puglia Popolare), Carlo Salvemini può puntare su un nutrito schieramento di civici e centristi, oltre ai pentastellati che nella scorsa tornata elettorale scelsero la corsa solitaria. Lunedì 25 marzo 2024, alle ore 10:30, presso la Mediateca delle Officine Cantelmo, avrà luogo “un evento di fondamentale importanza per il panorama politico leccese e non solo”: la presentazione ufficiale della Lista “Riformisti PER Salvemini”. Questa nuova alleanza, composta dal Movimento “Per la Puglia”, Italia Viva, +Europa e Azione si propone come forza di sostegno per il centrosinistra e per la riconferma di Carlo Salvemini alla guida del Comune di Lecce.

La conferenza stampa vedrà la partecipazione dei segretari provinciali dei singoli partiti, oltre alla presenza dell’assessore regionale Sebastiano Leo, che ha espresso il suo convinto sostegno all’iniziativa: “Sono davvero convinto che questa sia un’azione buona per Lecce, con un valore non solo elettorale ma anche politico e simbolico. Rappresenta un esperimento di unità e di sintesi richiesto a gran voce dagli elettori dei tre partiti riformisti e liberali italiani. Saremo la vera sorpresa delle prossime elezioni.”

Durante l’evento, verrà presentato il simbolo della Lista, che incarna la visione unitaria e il desiderio di superare le divisioni spesso presenti nelle competizioni elettorali. “L’obiettivo è quello di offrire agli elettori una proposta politica coesa e innovativa, che metta al centro le esigenze dei cittadini e del territorio – L’alleanza “Riformisti per Salvemini” si impegna a lavorare per il bene della città, promuovendo politiche attente allo sviluppo sostenibile, all’innovazione, alla cultura e al sociale, elementi ritenuti essenziali per garantire a Lecce un futuro pieno di entusiasmo e inclusivo. Chiediamo a cittadini e simpatizzanti di partecipare a questo importante momento di condivisione e di dialogo, che segna un passo significativo verso le amministrative del Comune di Lecce. La conferenza sarà anche un’occasione le linee programmatiche che guideranno l’azione della Lista”.