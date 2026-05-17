“La legalità è un bene di tutti i giorni” Convegno a Sternatia

STERNATIA – L’ Amministrazione Comunale di Sternatia, nel cuore della Grecìa Salentina, inaugura la stagione estiva con una proposta culturale d’eccellenza.

L’intera cittadinanza è invitata al Convegno “La legalità è un bene di tutti i giorni” in programma per sabato 23 maggio 2026, alle ore 20.00 presso le gallerie del Palazzo Comunale in Sternatia, già Convento dei Domenicani.

Dopo la felice rassegna culturale “La civetta sul pozzo” che ha ravvivato la stagione estiva 2025, il Comune di Sternatia è onorato di avviare la nuova stagione con un Convegno sulla legalità che vanta ospiti illustrissimi quali il dott. Salvatore Cosentino , sostituto procuratore generale presso la Corte D’Appello di Lecce; la dott.ssa Maria Francesca Mariano , Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce; ed il dott. Andrea Giannone , Giudice sezione penale del tribunale di Lecce.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, dott. Gabriele Candito, e del parroco, don Vito Mangia, l’incontro sarà moderato dall’avv. Marta Martina, Vicesindaco di Sternatia.

A dialogare con i Magistrati vi saranno alunni dell’Istituto comprensivo “G.Falcone-P.Borsellino”.

L’intento dell’Amministrazione Comunale di Sternatia è quello di promuovere, soprattutto nei giovani, la cultura della legalità, nonché il radicamento di valori quali l’osservanza delle norme, il rispetto dei diritti altrui, la giustizia, la trasparenza, la tutela della dignità della persona, la fiducia nelle istituzioni democratiche, e la riconoscenza verso chi offre la propria vita per il benessere di tutti.

La legalità, infatti, non è un valore esclusivo degli operatori della giustizia ma un bene collettivo caratterizzato da uno speciale dinamismo: si costruisce attraverso le scelte quotidiane di ognuno.

E’ tramite il rifiuto netto per l’illegalità che si costruisce una società realmente libera.

L’Amministrazione del Comune di Sternatia, dunque, a mezzo del convegno che ci occupa, persegue lo scopo di rinsaldare nella popolazione la consapevolezza di come la legalità sia un patrimonio comune e richieda consapevolezza, partecipazione e costante impegno civile.

Non solo: ulteriore intento del Convegno è riproporre alla cittadinanza tutta ed alle giovani generazioni in particolar modo, l’esempio fulgido degli eroi nazionali che hanno offerto la vita per la legalità.

Non sarà mai abbastanza, infatti, ricordare i Magistrati trucidati, veri esempi da offrire ai giovani, perché la cultura della legalità sia la reale alternativa alle troppe devianze che affliggono i nostri giovani!

Nella Giornata Nazionale della Legalità, memoria di una delle più tragiche vicende della storia d’Italia, tre Magistrati del Tribunale di Lecce, onorano il Comune di Sternatia con la loro presenza, condividendo il proprio esempio e donando generosamente il proprio tempo a vantaggio di tutti.