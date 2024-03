Incendio a San Cataldo, ancora nessun ristoro e alberi bruciati non sostituiti. Scorrano: “Promesse da marinai”. Il Comune attende le risorse

SAN CATALDO (LECCE) – Era il 25 luglio del 2023 quando un incendio di vaste dimensioni divorò diversi ettari di macchia mediterranea e provocò ingenti danni alle attività e alle abitazioni della marina di San Cataldo. Il 31 agosto dello stesso anno, il Comune di Lecce annunciò di aver attivato la procedura per ottenere i ristori (dalla Regione Puglia) tramite avviso pubblico. Dopo 8 mesi, chi ha subito i danni più gravi non ha visto ancora un euro. “Sarebbe stato sufficiente inviare una Pec al protocollo del Comune, entro e non oltre mercoledì 6 settembre, allegando una relazione e una stima dei danni, per nutrire la speranza concreta di vedersi corrisposti i denari necessari a porre rimedio ai danni ingenti causati dall’incendio” – spiega il presidente della Commissione controllo Gianpaolo Scorrano. Dalla maggioranza spiegano che il Comune di Lecce attende le risorse che lo Stato deve erogare dalla Regione per la richiesta dello stato di emergenza per calamità.

“Sono svariate le richieste pervenute all’amministrazione da parte di residenti e titolari di attività che, però, come spesso accade in questi casi, sono rimaste tristemente lettera morta – puntualizza Scorrano – Ad oggi infatti, dopo quasi un anno dal triste evento e a stagione estiva che sta per iniziare, non si è passati neanche alla ‘fase 2’, cioè a quella dell’eventuale redazione della perizia asseverata.Così come non si è provveduto neanche a espiantare le alberature distrutte dal rogo, a piantumare nuove essenze autoctone e a predisporre le doverose linee tagliafuoco. E allora, come direbbe il compianto Lubrano, la domanda nasce spontanea: cosa ha fatto in tutto questo tempo il governo cittadino? Ha istruito tutte le pratiche protocollate?

Con quale esito? E ancora, ha ottenuto i fondi promessi ai cittadini colpiti moralmente oltre che economicamente?

E qualora così non fosse, ha sollecitato la Regione degli amici Emiliano e Delli Noci per garantire i ristori promessi? E infine, perché non ha provveduto a rimuovere le alberature distrutte e realizzare, con l’occasione, le doverose trincie a tutela della popolazione? Dubito che tutte le domande dello scrivente troveranno risposta da parte di chi ha fatto del ‘boicottaggio e dell’assenza’ il leitmotiv del suo modo di amministrare la res publica. Lascio, dunque, ai leccesi “ca nu su fessa” le opportune considerazioni del caso, con l’auspicio che chi -ancora oggi- sta soffrendo a causa di quel rogo possa ricevere quanto prima il doveroso indennizzo e che la nostra marina, sfregiata e ferita, torni presto a risplendere”.