Lecce, traffico in tilt in Viale Marche. Per l’assessore alla Mobilità Marco De Matteis tutto ok: “I mezzi di soccorso possono passare”

LECCE – Crescono le proteste in città per il restringimento delle carreggiate, la diminuzione dei parcheggi, con il conseguente aumento del traffico e delle barriere architettoniche. In viale Marche, come abbiamo verificato dal vivo, attualmente è stato creato un imbuto insostenibile in un’area critica, piena di uffici pubblici essenziali. Il disagio è massimo nelle ore di punta. L’assessore alla Mobilità, Marco De Matteis, interviene sul cantiere di viale Marche e sul passaggio, presente e futuro, dei mezzi di soccorso.

“Ricordo che per le strade urbane il codice della strada non prevede corsie di emergenza su tutte le vie. Stabilisce, invece, le misure che le corsie devono rispettare per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, cioè 3,50 metri di larghezza. Misure che sono ampiamente rispettate in viale Marche. Il progetto di riqualificazione ecologica della circonvallazione, che comprende viale Marche, a lavori conclusi, consentirà di avere la corsia preferenziale, riservata anche ai mezzi di soccorso, lungo un senso di marcia e dimensioni della carreggiata superiori ai 3,50 metri (circa 4,80 metri) nel senso di marcia opposto.



Non molto tempo fa proprio su viale Marche ci fu uno scontro frontale mortale, con una dinamica che non dovrebbe mai succedere su un viale urbano. Da qui la scelta del posizionamento dello spartitraffico centrale, per garantire moderazione della velocità e sicurezza”. Quindi se un pazzo corre con la barriera architettonica non avviene l’incidente? Anche in una strada centrale del quartiere San Lazzaro si è verificato di recente un mortale, ma non è stato collocato un ingombrante spartitraffico come in Viale Marche.

“Detto questo, appare del tutto evidente dalla foto pubblicata da alcuni organi di stampa oggi che, anche con il cantiere in corso su viale Marche, siano le macchine parcheggiate in doppia fila ad ostruire e a rendere meno fluido il passaggio dei mezzi di soccorso – continua De Matteis – Nel caso specifico della foto, il bus urbano si sarebbe potuto facilmente accostare se non ci fosse stata l’auto parcheggiata in doppia fila, secondo un’abitudine evidentemente, per alcuni, non censurabile o degna di rilevanza.

Che non si possa parlare di ‘trappola’, appare evidente anche dalle dichiarazioni della comandante dei Vigili del Fuoco e degli autisti del 118 che non segnalano disagi e che spiegano di scegliere percorsi alternativi, soprattutto in presenza di cantieri. Infine, sono d’accordo con il presidente nazionale Aci Angelo Sticchi Damiani quando dichiara che chi lavora nel settore pubblico, si deve assumere l’impegno nel medio periodo di avere un sistema di trasporto pubblico efficiente e competitivo rispetto all’uso dell’auto privata. Ed è quello che stiamo facendo in questi anni di governo, spogliandoci dai pregiudizi e dalle ideologie, con il solo obiettivo di rendere la città più vivibile, più sicura e meno congestionata dal traffico”.