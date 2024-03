Nardò technical center (Ntc), la Regione sospende l’accordo di ampliamento: un punto a favore degli ambientalisti che lottano per i 500 ettari di verde

BARI – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sospeso l’accordo di programma con “Nardò technical center (Ntc)”, che prevede l’ampliamento della pista per i collaudi della Porsche a Nardò, in provincia di Lecce. “La notizia è stata diffusa dalla Regione Puglia ed è stata diffusa ulteriormente da un comunicato del consigliere regionale di maggioranza Cristian Casili (M5S): “Stop all’accordo di Programma – scrive il pentastellato – La Regione Puglia ha deciso di sospendere l’accordo di programma con Nardò Technical Center (NTC). Tante le criticità emerse in V commissione e in questi mesi. Non si possono estirpare con superficialità 200 ettari di pregiatissimo bosco di Lecci e macchia mediterranea, in una zona SIC. Ringrazio le associazioni del territorio con le quali si è lavorato alacremente in queste settimane. Dopo aver abrogato la norma sulla concessione delle dune, un’altra bellissima notizia per il nostro territorio”. Il progetto è stato contestato dagli ambientalisti secondo i quali causerebbe la perdita di una foresta secolare di oltre 500 ettari di enorme valenza naturalistica, il Bosco e la macchia d’Arneo. Alcune associazioni hanno già sfidato la multinazionale anche di fronte ai giudici amministrativi.

Sulla vicenda interviene anche il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani e presidente Movimento Regione Salento: “Una decisione dovuta, che abbiamo sollecitato da tempo, quella finalmente presa dal governatore Emiliano di sospendere l’accordo di programma con Porsche per l’ampliamento della pista di Nardò. Siamo lieti che il presidente della Regione abbia fatto un passo indietro, per tutelare l’ambiente e rispettare la volontà del territorio salentino, contrario ad un patto calato dall’alto sulla base di un presunto interesse pubblico. Una forzatura che abbiamo contestato da subito, evidenziando tutte le opacità dell’accordo. Ad agosto scorso abbiamo presentato un’interrogazione urgente, chiedendo di sospendere le procedure di esproprio dei suoli interessati dal piano di ampliamento per tutelare i legittimi interessi dei proprietari dei suoli da requisire. Contestavamo il tracciato disegnato alla cieca, senza verificare o senza preoccuparsi dei danni all’ambiente e all’economia locale. E chiedevamo di aprire un tavolo di confronto con le associazioni agricole e ambientaliste, in modo da individuare possibili percorsi che non penalizzassero le attività produttive insediate nella zona individuata per l’espansione del Nardò Technical Center Porsche.

Ora che si va finalmente in questa direzione di buon senso, ci auguriamo che la scelta della Regione di riconsiderare, in linea con il Ministero, alcuni aspetti del procedimento a seguito delle indicazioni arrivate dalla Commissione europea, porti ad un piano di ampliamento del Centro Tecnico di Nardò ben ponderato, rispettoso del paesaggio e delle realtà produttive che insistono sul territorio e che non possono essere cancellate con un colpo di spugna, senza negoziazione e senza confronto con le parti interessate”.