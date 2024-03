Portò con sé i figli di 3 e 5 anni in Calabria sottraendoli al padre: condannata 33enne

CASARANO (Lecce) – Abbandonò la casa familiare portando con sé i figli di 5 e 3 anni in Calabria dal padre di lei. Lo fece senza l’autorizzazione del padre ed in assenza di provvedimenti giudiziari di affidamento dei minori. Bloccò ogni mezzo di comunicazione con il padre e gli impedì di avere rapporti con i bambini per molti mesi. Solo con l’interessamento dei servizi sociali del comune calabrese il padre riuscì a riprendere i contatti con i figli intorno a marzo del 2022. L’uomo, assistito dall’avvocato Giovanni Apollonio, ha sporto varie denunce-querele nei confronti della ex compagna. Una di queste ha determinato il rinvio a giudizio della donna per sottrazione di minori per aver allontanato i figli dal luogo di abituale dimora impedendo al padre l’esercizio della responsabilità genitoriale.

Questo processo è stato istruito con esame testi e produzione documentale e si è concluso dinanzi al giudice monocratico della prima sezione Fabrizio Malagnino con la condanna di S.T., 33 anni, di Casarano, a 8 mesi di reclusione, pena sospesa e non menzione. Il padre, costituitosi parte civile, ha ottenuto una provvisionale di 10mila euro. Dall’agosto del 2023, i minori vivono con il padre con un provvedimento d’urgenza disposto dal Tribunale dei Minori.

Durante il periodo di sottrazione la madre aveva persino cambiato residenza ai minori senza il consenso del padre (il prefetto di Cosenza ha poi annullato tale provvedimento sul ricorso del padre), e iscritto i bambini a scuola dichiarandosi falsamente affidataria esclusiva dei minori (per tale condotta è pendente un procedimento penale in Calabria nei suoi confronti) ed ha fatto somministrare il vaccino covid senza il consenso dell’altro genitore. Il pm di udienza aveva chiesto l’assoluzione dell’imputata ma il giudice ha aderito alle conclusioni della parte civile.