Puglia Popolare si allea con Adriana Poli Bortone. Inutili i tentativi di Salvemini per trattenerli nella sua coalizione

LECCE – Come anticipato nelle scorse settimane, Puglia Popolare sosterrà Adriana Poli Bortone alle elezioni amministrative leccesi che si terranno a giugno. Dopo aver sostenuto per due volte Carlo Salvemini (nell’ultima tornata elettorale i voti del partito guidato da Luigi Mazzei sono stati fondamentali per vincere al primo turno), il partito vira nel centrodestra. Lo spostamento non è di poco conto considerando il fatto che Puglia Popolare vanta tra i suoi militanti un consigliere uscente (Gigi Valente) e il presidente Lupiae, Dino Pagliaro. “Il Coordinamento Provinciale e Cittadino di Puglia Popolare ha oggi deciso all’unanimità di sostenere Adriana Poli per le elezioni amministrative del 2024 e di affidare a lei la realizzazione della proposta programmatica popolare su cui il movimento ha lavorato in questi mesi raccogliendo le istanze dei cittadini – scrivono i responsabili in un comunicato –

Consideriamo chiusa l’esperienza con il Sindaco Salvemini a cui abbiamo garantito un leale sostegno pur non condividendo alcune delle scelte importanti. La nostra proposta di avere un candidato espressione del mondo civico e moderato per il rilancio di Lecce purtroppo non è stata mai accolta.

Oggi dopo un serrato confronto con la candidata Sindaco Adriana Poli abbiamo deciso di accordare a lei la nostra fiducia, rimanendo sempre ispirati ai nostri valori popolari ed europeisti propri del PPE. Consapevoli dell’importanza della nostra forza moderata che è stata decisiva nella scorsa tornata amministrativa vogliamo aiutare Lecce a riprendere il percorso virtuoso avviato con Adriana Poli.

Nei prossimi giorni lavoreremo per unire tutte le forze popolari e moderate che insieme a Puglia Popolare Lecce potranno scrivere una nuova pagina politica per Lecce.

Puglia Popolare Lecce”. Salvemini ha provato a coprire le “falle moderate” in coalizione con l’abbraccio al Movimento 5 Stelle, favorito dalle pressioni di Michele Emiliano: si candida con il centrosinistra persino Arturo Baglivo, che era molto critico rispetto alle primarie del sindaco uscente. Inoltre, se Siculella dovesse restare in campo molti dei voti della base pentastellata leccese potrebbero essere dirottati nella sua coalizione ispirata ai principi del primo M5S.