Resti umani in un pozzo, erano di un giovane scomparso nel ’94: chiesta condanna a 14 anni per ergastolano

RACALE/TAVIANO (Lecce) – La vittima venne ferita prima a colpi di martello e poi uccisa o meglio finita con alcuni colpi di pistola calibro 6.5 e calibro 9 e infine gettato in un pozzo in località “Lazzarello”, una zona di campagna alla periferia di Matino. Morì così Mauro Giorgino, un 32enne di Taviano scomparso il 24 agosto del 1994. Il suo corpo è rimasto negli abissi della cronaca salvo riaffiorare quando il suo killer non ha deciso di parlare “perché voleva togliersi un peso sulla coscienza” consentendo così di far ritrovare i resti del ragazzo, 25 anni dopo, su indicazione dello stesso assassino. I successivi esami medico-legali non hanno poi consentito di risalire alla sua effettiva identità a causa del tempo trascorso.

Angelo Salvatore Vacca, ergastolano 56enne di Racale omicida reo confesso, rischia una condanna a 14 anni di reclusione, nel processo con il rito abbreviato (consente uno sconto di un terzo della pena), con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai motivi futili e abietti per un omicidio legato, come ricostruito dal procuratore aggiunto della Dda Gugliemo Cataldi, “al mondo dello spaccio di stupefacenti”. La richiesta di condanna è risuonata forte e chiara nell’aula bunker del carcere di borgo San Nicola, ma per conoscere la sentenza della giudice per l’udienza preliminare Giulia Proto bisognerà attendere il 26 marzo prossimo.

Dopo anni, l’omicida ha sciolto la lingua. Ha deciso di fornire la sua collaborazione nel ritrovare i resti del ragazzo con una lettera scritta ai familiari della vittima (la madre e i fratelli, assistiti dall’avvocato Biagio Palamà, si sono costituiti parte civile) mentre era detenuto in un carcere del Milanese per ricostruire l’omicidio, spiegare il movente e chiedere scusa per quell’azione violenta. Era amico di Giorgino. Grandi amici tanto che Vacca avrebbe cercato di allontanarlo da alcuni ambienti. Un giorno, non specificato, Giorgino si sarebbe presentato da Vacca con un sacco contenente dell’esplosivo che aveva ritrovato in campagna. Venne pagato non con soldi ma nel modo che più gli piaceva. Giorni dopo si sarebbe ripresentato. Con sé aveva un altro sacco simile al primo. All’interno, questa volta, era custodito non solo esplosivo ma anche documenti di auto nuove, carte d’identità e patenti sempre nuove. In più un involucro con circa 600 grammi di cocaina.

La causa del delitto, a dire di Vacca. Perché una polvere bianca di quella qualità poteva custodirla solo Luciano Stefanelli, boss emergente della Sacra corona unita, freddato a colpi di kalashnikov il 17 luglio del 1995 nella centralissima via Santa Croce a Taviano e per il quale Vacca sta scontando l’ergastolo, Vacca si recò da Stefanelli dopo aver ricevuto lo stupefacente. E lo trovò estremamente silenzioso e pensieroso. Voleva sapere come aveva fatto ad avere quel materiale. Vacca fu costretto a dire la verità con la promessa che a Giorgino al massimo gli sarebbero stati rifilati un paio di schiaffi. Portò il giovane nel luogo indicato da Stefanelli. Con sé aveva due pistole per proteggere l’amico. Ma quando Giorgino vide le armi iniziò ad agitarsi temendo di essere caduto in un’imboscata. “Con una mano mi strinse la gola e con l’altra tentò di togliermi l’arma” si legge nella missiva…”Lui continuava a stringermi la gola e sentivo che di lì a pochi minuti mi avrebbe soffocato e sarei morto…Fin quando l’istinto di sopravvivenza non prevalse sulla ragione”.

Dopo l’omicidio Vacca pianse e si portò il peso con sé. Negli ultimi anni si è avvicinato alla fede, alla bibbia ed è diventato nonno. E si è voluto prendere le responsabilità su quanto accaduto. Si è immedesimato in quella mamma che, da oltre 25 anni, non può portare un fiore sulla tomba del figlio. E ha chiesto perdono. Concetti ribaditi poi nel corso dell’interrogatorio subito dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. Ora, però, a distanza di anni, è arrivato il conto da pagare con la giustizia.