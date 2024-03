“Rifacimento strisce in pieno giorno, circonvallazione paralizzata”

LECCE – Ieri, dall’altra parte dell’Italia, in una Sondrio deserta, in piena notte, una squadra di lavoratori procedeva al rifacimento delle strisce nella zona di ingresso della città. Questa mattina, in una Lecce trafficatissima, qualcuno ha deciso di rifare le strisce in una zona critica per la mobilità leccese. “Non ci sono parole per descrivere quanto sta accadendo questa mattina su Viale Vittorio Alfieri, all’altezza della rotatoria posta di fronte all’ex sanatorio Galateo – polemizza Gianpaolo Scorrano, presidente Commissione controllo a Palazzo Carafa – Qualcuno, infatti, ha pensato bene di procedere al rifacimento delle strisce pedonali nell’orario meno indicato, paralizzando letteralmente la circonvallazione e con essa tutti gli automobilisti che si recavano al lavoro, ad accompagnare i propri figli a scuola piuttosto che all’Asl per problemi di salute. Una decisione incomprensibile e scellerata che, effettuata in contemporanea con i tantissimi cantieri presenti in città, da viale Marche all’ex Massa, passando dall’ex Santa Lucia e dall’espianto delle alberature nel rione San Lazzaro, ha mandato -anche oggi- in tilt il traffico cittadino.

È del tutto evidente la mancanza di programmazione e la superficialità con cui il settore TRAFFICO del comune di Lecce opera questo tipo di scelte, del tutto incurante delle inevitabili ripercussioni non solo per la viabilità ma anche per le tante attività commerciali e artigianali sempre più in crisi. Giugno si avvicina e presto tornerà a splendere il sole su tutte queste ingiustizie”.