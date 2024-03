Sparatoria in un bar, Calcagnile era stato picchiato in casa poco prima. Un altro uomo scampato all’agguato

LECCE – Una vendetta dopo l’ennesima aggressione subìta. Spuntano i retroscena della sparatoria in cui è rimasto ferito alle gambe Cristian Salierno, con due colpi di pistola, poco dopo le 9.30 di lunedì, a Lecce. Il responsabile è stato acciuffato e arrestato dopo un’indagine lampo condotta dagli agenti della Squadra mobile del capoluogo salentino. In manette è finito Giuseppe Calcagnile, 40 anni. È accusato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Piccoli precedenti alle spalle legati al mondo della droga, da tempo libero. Stava anche cercando di rifarsi una vita lontano dai circuiti criminali della città. Ma, da tempo, subiva minacce, insulti e pestaggi per una relazione sentimentale che aveva allacciato con una donna del quartiere in cui vive. Che, probabilmente, a qualcuno non piaceva.

Lunedì mattina, l’ennesimo pestaggio. Dormiva nella sua abitazione in via Alessandria, nella zona della 167. In casa non c’era nessuno quando è stato raggiunto da Salierno e da un suo complice, di qualche anno più grande, che lo hanno sorpreso a letto. Picchiandolo. Calcagnile, infatti, avrebbe anche riportato dei lividi per via dell’aggressione. E ha deciso di vendicarsi. Si sentiva umiliato. Ed era anche parecchio arrabbiato. È salito su uno scooter. Pistola nei pantaloni. Ha agito d’impeto, con il volto scoperto. Ha raggiunto i suoi aggressori nei pressi del bar “New Caffè dell’angolo”, lungo viale Grassi, a due passi dal Comando provinciale dei vigili del fuoco. Voleva intimidirli ha riferito ai poliziotti della Squadra mobile quando è stato accompagnato in Questura “non voleva ucciderli”. E ha aperto il fuoco.

Salierno è stato sorpreso all’esterno ed è stato raggiunto da due colpi alle gambe mentre il complice dell’aggressione è riuscito a rifugiarsi in bagno e ad evitare la pioggia di proiettili che, probabilmente, lo sparatore gli avrebbe voluto riservare. Calcagnile è così scappato. Incurante del fatto di essere stato notato da numerosi avventori e ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Ed è stato acciuffato dopo poche ore. Ha confessato ed è risultato positivo alla prova dello stub. La vittima dell’agguato, coinvolto in una recente operazione antidroga “Final Blow” (per la quale ha patteggiato 4 anni e 6 mesi di reclusione), è stato ricoverato in ospedale. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per l’estrazione di un proiettile, non corre pericolo di vita ma è piantonato. Non ci sarebbero moventi legati ad affari illeciti.

Una vicenda privata sfociata nel sangue sullo sfondo di logiche di microcriminalità che rimangono ancora ben salde in determinati contesto sociali. Nella giornata di giovedì, Calcagnile comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari Giulia Proto per l’udienza di convalida. Intanto le indagini proseguono. Gli agenti della Squadra mobile, coordinati dal pm Alberto Santacatterina, vogliono approfondire la questione e verificare se dietro il movente sentimentale non si nasconda altro. “In meno di ventiquattro ore il responsabile della sparatoria in Viale Grassi è stato assicurato alla giustizia – è stato il commento del sindaco Carlo Salvemini affidato ai canali social – per questo rivolgo il mio ringraziamento, da sindaco e da cittadino, alle forze dell’ordine, al Prefetto e al Questore di Lecce per la prontezza con la quale hanno chiuso, in attesa del processo, una vicenda che tanto ha impressionato la nostra comunità.

È la migliore testimonianza del fatto che a Lecce le istituzioni sono presenti e reattive. Una città sicura non è quella nella quale non accade mai nulla – ha concluso il sindaco – ma quella in cui ad ogni violenza criminale corrisponde una ferma e tempestiva reazione, tanto delle forze dell’ordine quanto della società civile”. Nel pomeriggio di martedì si è svolto un tavolo tecnico in Prefettura e dal vertice sono arrivate le necessarie rassicurazioni sul rischio di una recrudescenza i fenomeni criminosi in città.