Spari contro l’auto dell’allenatore Calabro: chiesto il processo per un politico e un giocatore

MESAGNE/MELENDUGNO (Lecce) – La corsa alla rielezione in consiglio regionale si è interrotta a novembre alle ultime elezioni risultando tra i consiglieri uscenti che non sono stati riconfermati. Non si è fermata, invece, la macchina della giustizia. La procura salentina, infatti, ha chiesto il processo per il politico mesagnese Mauro Vizzino, 45 anni il prossimo 16 giugno, con un passato come consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità, coinvolto nell’inchiesta sui colpi di pistola esplosi nella notte del 23 febbraio 2023 contro l’auto dell’ex allenatore della Virtus Francavilla, Antonio Calabro. Vizzino viene indicato dagli inquirenti l’ “istigatore” di quell’intimidazione per la quale rischia il processo anche il cognato: Leonardo Perez, un ex giocatore della Virtus, quest’anno in forza al Casarano, nel ruolo di “mandante.

Il sostituto procuratore Alessandro Prontera, nella richiesta di rinvio a giudizio inoltrata all’ufficio gip, non ha scalfito di una virgola l’impostazione accusatoria, transitata anche da una richiesta di archiviazione. Rimangono ignoti, invece, gli autori materiali dell’agguato, che, sulla scorta del voluminoso materiale probatorio acquisito dai carabinieri, sarebbe stato organizzato e compiuto per lo scarso utilizzo nella stagione 2022-2023 di Perez che in campionato di Lega Pro collezionò 9 presenze condite da una sola marcatura. Così, secondo gli inquirenti, il calciatore, nativo di Mesagne, avrebbe maturato propositi di vendetta nei confronti del suo allenatore avvalendosi, secondo gli inquirenti, della complicità del politico.

L’intimidazione è stata ricostruita dai frame di alcune telecamere di videosoveglianza. Dai filmati si scorgono gli autori materiali piombare sotto casa del mister, a Melendugno (comune in provincia di Lecce), a bordo di una Smart ForTwo intestata a Perez. Uno, due colpi di pistola. Con danni al lunotto e alla parte posteriore della carrozzeria dell’Audi A6 del mister salentino. Ultimata la spedizione punitiva, i malviventi si allontanano rapidamente. Al risveglio, Calabro trova la sua auto crivellata dai colpi, allertando immediatamente i carabinieri. Che hanno condotto un’indagine lunga e complessa. La notizia di un fascicolo aperto sul suo conto – i primi dettagli sono trapelati nel novembre scorso proprio su Repubblica – travolse il politico mesagnese in piena campagna elettorale, candidato in consiglio regionale con la lista “Per la Puglia” a sostegno del candidato di centrosinistra, poi eletto, Antonio Decaro.

Nell’immediatezza, Vizzino intese prendere le distanze da un suo coinvolgimento nell’indagine rivendicando la sua integrità morale e professionale. “Chi mi conosce – scriveva in una nota – sa bene che non avrei mai – dico mai – istigato qualcuno a commettere un reato. Per me parla la mia storia personale”. E il politico mesagnese, forte anche della solidarietà dell’allora candidato alla presidenza Decaro, decise di proseguire la campagna elettorale. Andata male, però. “Non ce l’abbiamo fatta – commentò Vizzino all’indomani dell’esito del voto – a tornare in Consiglio regionale, ma abbiamo ottenuto un ottimo risultato che ci ripaga dì tutti gli sforzi compiuti in campagna elettorale. Questo non è un punto d’arrivo ma solo l’inizio di una strada tutta nuova”. Mesi dopo. a marzo, sempre a mezzo social, Vizzino ufficializzò la decisione di portare avanti il progetto politico con il movimento “Per la Puglia” che – scriveva in un post – si strutturerà a livello regionale e ovviamente in tutte le province convinti di poter essere una risorsa per la nostra Regione e per tutti coloro che oggi non si riconoscono nei partiti tradizionali”.

Tra qualche mese, però, il 12 ottobre è fissato un appuntamento altrettanto delicato davanti a un giudice che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura nei suoi confronti e dell’attaccante Perez, entrambi difesi dall’avvocato Carmine Alessandro dell’Aquila. Il tecnico Calabro, alla guida della Carrarese in serie B traghettata a una tranquilla salvezza, sta valutando, insieme al proprio legale Marco Castelluzzo, l’opportunità di costituirsi parte civile.