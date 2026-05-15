Bonifica dell’esercito per un ordigno bellico a Carmiano

L’Esercito bonifica residuato bellico

L’intervento avvenuto nel comune di Carmiano (LE) in totale sicurezza

Carmiano (LE)15 maggio. Nel pomeriggio di oggi, nel comune di Carmiano (LE), l’Esercito Italiano ha condotto un’attività di bonifica occasionale a seguito del rinvenimento di un proietto di artiglieria risalente al secondo conflitto mondiale.

L’ordigno, rinvenuto all’interno di un’abitazione situata nel centro abitato e attualmente interessata da lavori di ristrutturazione, è stato messo in sicurezza nel rispetto delle previste procedure operative.

L’attività è stata condotta da un team di artificieri dell’11° reggimento genio guastatori, senza necessità di evacuazione della popolazione e in coordinamento con le autorità locali.