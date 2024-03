Vertice Puglia Popolare – Salvemini, strada tutta in salita. Intanto Valli e Nuzzaci chiariscono perché non si candideranno

LECCE – Una delegazione di Puglia Popolare, composta dall’avvocato Francesco Foresio, il consigliere comunale Gigi Valente e il presidente della Lupiae Servizi Dino Pagliaro, ha incontrato alle 12:30 il sindaco Carlo Salvemini. L’incontro è stato cordiale: c’è stato un chiarimento sulla vicenda del ritardo che ha fatto saltare il precedente incontro. Il problema non è per quella mezz’ora che ha fatto slittare i colloqui, ma per la mancanza di attenzione, soprattutto dei livelli regionali, secondo alcune indiscrezioni. Puglia Popolare, infatti, non si aspettava gli “attacchi interni ricevuti in questi anni” e “poca considerazione da parte di Michele Emiliano”, dalle indiscrezioni che trapelano in queste ore. Ecco perché il partito guidato da Luigi Mazzei sta virando a destra, dove, se Adriana Poli Bortone dovesse riuscire a chiudere in settimana, si ipotizza di una lista molto competitiva con anche Carlo Mignone all’interno. Il presidente del Consiglio comunale leccese fa parte di una serie di nomi eccellenti che hanno deciso di non candidarsi con Salvemini perché “in conflitto di idee e di gestione” negli ultimi anni, come lo stesso Citraro, oppure di soggetti che tornano ai loro impegni professionali, come gli assessori Valli e Nuzzaci.

Le dichiarazioni degli assessori del movimento politico “Noi per Lecce” Marco Nuzzaci e Angela Valli fanno chiarezza rispetto alla loro scelta di non ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative e forniscono una replica alle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri dal senatore Marti.

«Le dichiarazioni del senatore Marti – forse lui stesso impaurito dalla capacità della coalizione guidata da Carlo Salvemini di entusiasmare e avvicinare alla politica tante donne e uomini liberi – mi portano a fare chiarezza – scrive l’assessore Marco Nuzzaci – Raccontare divisioni che non esistono: questo fa il senatore della Lega nel suo comunicato, in un gioco tipico di chi prova a screditare il proprio avversario politico. Questi due anni e mezzo al fianco di Carlo sono stati anni di grande crescita per me, anni in cui ho imparato quanto è forte la responsabilità di amministrare la cosa pubblica e quanta capacità occorra sviluppare, giorno dopo giorno, per affrontare problemi piccoli e grandi che non sono problemi del singolo ma di un’intera comunità. In questo percorso, mi sono potuto avvalere delle competenze di Carlo e Alessandro e del loro supporto costante. Oggi, problemi professionali mi impediscono di essere al loro fianco da candidato ma di certo non da sostenitore e uomo politico impegnato. In quest’ottica, e nella totale convinzione che sarà ancora Carlo il sindaco della città, sarò coordinatore della lista Noi per Lecce. Il resto è solo parte di un gioco politico che ci vorrebbe divisi ma che si scontra con la realtà della nostra unione e della nostra lealtà ad un progetto politico chiaro».

Anche l’assessore Angela Valli ha voluto chiarire:

«Credo che, prima di lasciarsi andare a fantasiose ricostruzioni e pareri duri sulle persone, occorrerebbe essere ben informati. E, onde evitare la proliferazione di argomenti falsi, mi corre l’obbligo di una plastica rappresentazione della realtà. Dopo una lunga riflessione, e con enorme dispiacere, sono costretta per ragioni familiari ad abbandonare il progetto di una mia ricandidatura. Ricandidatura che, oltre che naturale, dopo cinque anni da assessora al fianco di Carlo Salvemini, sarebbe stata per me un onore, per spirito di servizio verso i miei concittadini e le mie concittadine e per continuare ad essere al fianco di chi stimo e continuerò a sostenere da libera cittadina, nel vibrante desiderio che il cambio di passo totale intrapreso – con la sostenibilità come soluzione caratterizzante – possa avere il giusto compimento a beneficio di una città oggi più che mai apprezzata a livello nazionale. Il mio lavoro da assessora continua fino a maggio con la stessa passione e impegno profusi finora, contribuendo a portare l’assessorato all’Ambiente – che ringrazio con affetto e stima nelle personalità che esprime- e l’amministrazione intera a raggiungere risultati che rivendico con estremo orgoglio, considerati buone prassi da numerosissimi comuni italiani. Per i più distratti, rinnovo la mia fiducia e il mio totale sostegno a Carlo Salvemini in primis e ad Alessandro Delli Noci, incrollabilmente convinta della nostra comune radice valoriale e di quella lucida capacità di visione che da sempre ho guardato con ammirazione».