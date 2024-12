Consorzio di Bonifica “Ugento Li Foggi”, il sindaco di Vernole scrive al governatore Emiliano: “Tassa da pagare senza ricevere servizi: difficoltà di dialogo”

VERNOLE – Il sindaco Mauro De Carlo ha scritto una lettera al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per esprimere l’amarezza che da primo cittadino di un piccolo comune in cui si trova ad “affrontare quotidianamente, la stessa frustrazione avvertita da molti concittadini, onesti e rispettosi delle legge”.

“Non la tedierò con nuove teorie sull’assenza di servizi erogati dai Consorzi sui quali dovrebbero essere versate le somme richieste ai cittadini, su cui già tanto è stato detto e scritto, né sulle arroganti posizioni che dai consorzi stessi invitano i cittadini a ‘presentare ricorso’, pur sapendo che per quote minime di tributo nessun cittadino potrebbe sostenere le spese di un ricorso, liquidando le richieste con un lapidario ‘devono pagare’ – scrive il primo cittadino di Vernole – Sul territorio del Comune di Vernole, i servizi del Consorzio (già Consorzio Ugento Li Foggi) sono pressoché inesistenti, sia in termini di pulizia dei canali che di irrigazione o di altra attività manutentiva. Nonostante ciò, i miei concittadini sono costretti a pagare un tributo che ha più l’aspetto di una tassa di proprietà che di un contributo per dei servizi potenzialmente erogati o erogabili.

Cittadini proprietari di terre che un tempo generavano reddito, anche semplicemente producendo l’olio per il fabbisogno del nucleo familiare e che oggi invece, dopo la tragedia della Xylella, per i più rappresentano esclusivamente costi e responsabilità. Cittadini che puntualmente ogni anno, diligentemente e ovviamente a proprie spese, puliscono i terreni per evitare di contribuire alla piaga degli incendi che nel nostro territorio sono sempre troppo frequenti. Sempre per rispetto di quella Legge e di quel senso civico che sono e devono essere sacri.

In questi 14 mesi da Sindaco, non ho sentito un solo mio concittadino lamentarsi per il pagamento di questo tributo in quanto tale, ma per la totale assenza di servizi che porta a chiedersi il perché di queste richieste e il perché di questi pagamenti, con continue minacce di fermi amministrativi e ingiunzioni di pagamento, anche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Io stesso, non ho mai consigliato ad un mio concittadino di non pagare, di usare stratagemmi o di eludere la Legge, convinto come sono dell’importanza assoluta del rispetto delle normative vigenti e dei ruoli.

La Politica, e Lei con la sua esperienza non ha bisogno di lezioni da nessuno tanto meno da un giovane Sindaco di un comune del Salento, ha certamente l’obbligo di occuparsi dei macrotemi e di pianificare il futuro dei nostri figli e delle generazioni di cittadine e cittadini e la Regione Puglia in questo è maestra e, personalmente, mi rende fiero di essere rappresentato da professionalità così valide.

Ma, credo, che la Politica abbia anche l’onere di pensare alla quotidianità di tanti cittadini pugliesi che ormai si interrogano sul suo ruolo, sull’impossibilità di agire su tributi come questi, su situazioni come quella dei Consorzi di Bonifica per cui chiedono chiarezza e servizi, non chiedono e non hanno mai chiesto di non pagare, ma chiedono di non essere presi in giro.

Sul tema dei Consorzi preoccupa la difficoltà di avere un confronto con la Politica regionale e nazionale, come se le lamentele a riguardo di tantissimi cittadini pugliesi non fossero degne di essere ascoltate.

Con la presente, Le chiedo di affrontare la questione, di occuparsi con urgenza di questo problema che grava su tanti cittadini pugliesi, di chiarire la posizione della Regione in merito, di intervenire dove di Vostra competenza sui Consorzi affinché possano porre in essere i servizi per cui da anni tanti cittadini pagano. Di tutelare i cittadini e le cittadine pugliesi, stretti ormai nella morsa di continui pagamenti, tributi e imposizioni fiscali.

Le chiedo di dimostrare ai cittadini pugliesi e a noi Sindaci, spesso ultimi baluardi per le richieste dei cittadini stessi, che la Politica ha a cuore le istanze del Popolo, anche per ribadire con forza posizioni già note, posizioni magari contrarie a quanto scritto in questa lettera.

Per far sentire la Presenza del governo regionale di fronte ad un silenzio che sino ad ora non ha fatto altro che contribuire all’allontanamento dei cittadini dalla Politica.

Per noi che, invece, alla Politica ci crediamo davvero.

Certo di un Suo riscontro e cogliendo l’occasione per invitarLa a visitare il nostro fantastico territorio”.