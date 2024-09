Confintesa partecipa al G7 Agricoltura e Pesca a Ortigia: importanti annunci e riflessioni per il futuro del settore

ROMA – Si è tenuto ad Ortigia il G7 Agricoltura e Pesca, un evento di rilevanza internazionale che ha riunito le principali istituzioni e stakeholder del settore agricolo e ittico, per discutere le sfide e le opportunità future. Confintesa ha partecipato attivamente all’incontro, con la presenza di Paola Mita, Segretaria Generale di Confintesa Puglia, e Francesco Prudenzano, Segretario Generale di Confintesa.

Nel corso dell’evento, Paola Mita ha espresso le sue considerazioni sullo stato dell’agricoltura e della pesca in Italia e in Puglia, sottolineando l’importanza di riforme strutturali che tengano conto del valore strategico di questi settori per il tessuto economico e sociale del Paese. “La Puglia, con la sua tradizione agricola e la sua forte vocazione alla pesca, può e deve diventare un modello di sostenibilità e innovazione. La nostra priorità è quella di garantire diritti, sicurezza e formazione ai lavoratori di questi settori, troppo spesso dimenticati dal dibattito politico”, ha affermato Mita.

Durante il suo intervento, Mita ha messo in luce la necessità di politiche che valorizzino i prodotti agricoli italiani e tutelino le eccellenze regionali, ponendo un focus particolare sulle problematiche legate alla manodopera agricola e al caporalato. “Siamo impegnati a promuovere un’agricoltura più equa e sostenibile, che rispetti i lavoratori e le risorse del nostro territorio”, ha aggiunto.

Francesco Prudenzano, Segretario Generale di Confintesa, ha colto l’occasione per annunciare ufficialmente la nascita della Federazione Nazionale Lavoratori Agricoli (FNLA), una nuova realtà sindacale dedicata ai lavoratori del settore agricolo. “La FNLA sarà un punto di riferimento per tutti i lavoratori agricoli italiani, fornendo loro il supporto necessario per affrontare le sfide attuali e future”, ha dichiarato Prudenzano.

Un momento particolarmente significativo dell’evento è stato l’annuncio che Paola Mita assumerà il ruolo di Segretario Nazionale della FNLA. “Sono onorata di questo incarico e pronta a portare avanti le battaglie per i diritti dei lavoratori agricoli su scala nazionale. Lavoreremo affinché la FNLA diventi un interlocutore fondamentale nelle trattative per migliorare le condizioni lavorative e promuovere lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura in Italia – ha commentato Mita -La partecipazione di Confintesa al G7 Agricoltura e Pesca sottolinea l’impegno del sindacato per la tutela dei diritti dei lavoratori e la promozione di politiche che favoriscano la crescita e la sostenibilità di settori vitali come quello agricolo e ittico. Confintesa, attraverso la sua costante azione sindacale e grazie alla nascita della FNLA, continuerà a essere al fianco dei lavoratori agricoli e a promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni per garantire un futuro più giusto e sostenibile per tutti”.