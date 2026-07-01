“Chiari di Luna”: la ventiduesima edizione della rassegna teatrale comincia venerdì sera a Maglie con il sold out di “Lapocalisse”

MAGLIE (Lecce) – La ventiduesima volta, con un cambio di scenario: non Villa Tamborino, interessata da lavori di ristrutturazione, ma l’atrio del Liceo “Francesca Capece” di Maglie, in piazza Aldo Moro 29. Dove andrà appunto in scena la ventiduesima edizione di “Chiari di Luna”, rassegna teatrale amatissima – diretta da Massimo Giordano – che quest’anno offre agli appassionati undici spettacoli per quattordici repliche totali, fino al 31 agosto. Primo appuntamento venerdì 3 luglio, come di consueto alle 21.15 (apertura porte 20.45), con un appuntamento imperdibile: “Lapocalisse”, spettacolo di Valerio Aprea scritto insieme a Makkox in coproduzione con Fondazione Sipario Toscana. Ed è già sold out.

L’apocalisse è imminente. L’apocalisse è prossima. L’apocalisse è inevitabile. Ma siamo proprio sicuri? Davvero non c’è un barlume di speranza? Un minimo spiraglio di possibile intervento per scongiurare un destino che sembra ineluttabile? E se sì, a quali condizioni? Attraverso quali ostacoli? Siamo ancora in tempo per correggere la rotta? Ma poi, soprattutto, la vogliamo davvero correggere, questa rotta? Dalla scienza al suo opposto, dagli algoritmi alle abitudini quotidiane, dalla politica al progresso e l’inerzia che lo frena, Valerio Aprea porta in scena, in uno spettacolo a metà tra il recital e la stand-up, una serie di monologhi scritti per lui da Makkox, il disegnatore di “Propaganda live” (La7), in un assolo iperbolico attorno al concetto di cambiamento, necessario ad affrontare il buio che ci minaccia laddove comicità e assurdo divengono strumenti affilati per affrontare e provare a scongiurare il grande spauracchio della fine annunciata.

“Chiari di Luna” prosegue l’8 luglio con “Brava bravissima… anche meno”, con Anna Mazzamauro, l’11 e 12 luglio con “Hotel Dante” e Corte de’ Miracoli, il 17 luglio con “Le disavventure della baronessa” e Paolo Panaro in scena, il 23 luglio con “Il terzo segreto di satira – Iliade Open Mic”, il 30 luglio con “Letizia va alla guerra”, con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo; e, ancora, il 9 agosto con “Fedra”, sul palco Elisabetta Pozzi, il 13 e 14 agosto con Massimo Giordano in “Il viaggio a Napoli”, il 20 agosto con “Marcinelle”, a cura di Alt Academy Produzioni, il 25 e 26 agosto con Corte de’ Miracoli e “Molto rumore per nulla”, il 31 agosto con Claire Vallet e “Mio figlio Francesco”.

Con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e al Turismo – e del Piiil Cultura e patrocinio, tra gli altri, di Comune di Maglie, Provincia di Lecce e Puglia Culture. Ticket d’ingresso 15 euro, prevendite e abbonamenti presso la biglietteria “Cartel” di piazza Aldo Moro 19 a Maglie (0836.484092 / 328.0454551), e on line su diyticket.it.