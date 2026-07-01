Sabato 4 luglio “Trip. Viaggio nel Salento tra santi e fanti” sul Roof del Teatro Excelsior Carmelo Bene

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Un viaggio emozionante tra teatro, rito e racconto, per riscoprire il valore delle radici e delle storie che costruiscono l’identità di una comunità. Sabato 4 luglio (ore 21:00 | ingresso 5 euro) prosegue la stagione estiva sul Roof del Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina. In scena Trip. Viaggio nel Salento tra santi e fanti, spettacolo di Factory Compagnia Transadriatica con Angela De Gaetano e Fabio Tinella, ideato e diretto da Tonio De Nitto. Un altare votivo composto da candele custodisce storie, ricordi e frammenti di vita. Gli attori diventano officianti di una memoria condivisa e il pubblico è chiamato a scegliere il percorso del racconto, determinando ogni volta la struttura della narrazione. Nato nel 2013 dall’amore per il Salento e dal desiderio di custodire un patrimonio di storie a rischio di dispersione, “Trip” è un originale live jukebox teatrale che intreccia tradizioni popolari, santi e fanti, personaggi illustri, sapori, colori e leggende del territorio. Nel corso degli anni il progetto ha raccolto circa cento racconti. I testi sono il risultato di un processo partecipato che ha visto molti autori cimentarsi nella scrittura oltre agli stessi ideatori e protagonisti delle performance.

«Tutto cominciò nella sala teatro delle Manifatture Knos di Lecce nel luglio 2013. Sarà stato di sicuro il caldo ad accenderci la visione di questo altarino juke box e dei personaggi che pian piano lo hanno abitato», sottolinea Tonio De Nitto. «Da allora Trip ha segnato il nostro percorso e il nostro impegno sul territorio a salvaguardia di una memoria collettiva che il tempo non deve cancellare. Attraverso lo scambio con il pubblico, gli incontri nelle case che lo hanno ospitato, l’entusiasmo di chi ci ha aperto i cassetti dei propri ricordi, questo è diventato un piccolo esempio di teatro partecipato che racconta la comunità. Da allora sono nati molti altri altarini e tanti amici, studiosi, colleghi, appassionati hanno scritto per noi i racconti».

LA RASSEGNA

La Roof Summer 2026 del Teatro Excelsior Carmelo Bene, rientra nel progetto Teatri del Nord Salento promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, Trac – Teatri di residenza artistica contemporanea e i comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi. Prossimo appuntamento con La Macara di Valentina Sciurti (sabato 11 luglio | ore 21:00 | ingresso 5 euro).