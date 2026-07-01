In piazza Fitto a Salice Salentino sbarca il “Party Salento Show Live”

SALICE SALENTINO (Lecce) – Venerdì 3 luglio, la macchina del tempo del “Party Salento Show Live” farà tappa a Salice Salentino in piazza Fitto con start alle 21:30. Un grande spettacolo che farà rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, nell’ambito di uno show di oltre due ore tutto da ballare e da cantare con video originali e spettacolari scenografie.

Il Party Salento del trio composto da Massimo Manca, Mauro Stiky e Street Angel condurrà la serata con le esibizioni esclusive di cantanti, ballerini e performer. Sul mega palco il format musicale viaggerà sulle frequenze di Radio Studio Più in diretta nazionale tra effetti speciali e schermi ledwall di ultima generazione. Il format progettato da un gruppo di deejay salentini è nato con l’intento di intrattenere il grande pubblico con uno spettacolo ricco di musica, luci, scenografie e coreografie, usufruendo di tecnologie avanzate.

Dopo il successo ottenuto tra il 2016 e il 2019, il progetto mira a posizionarsi nei prossimi anni nelle maggiori piazze del Sud Italia e oltre, trasportando il grande pubblico in uno scenario coinvolgente dove un palco interamente allestito con oltre 40 metri quadri di Ledwall (maxi schermo ad alta risoluzione) e un service audio-luci, ospiterà dj, vocalist, cantanti, musicisti e performers. Lo spettacolo consiste in un mix musicale che in maniera trasversale propone i grandi successi italiani ed internazionali dagli anni 70 alle hit dei giorni nostri con i videoclip originali proiettati su maxischermo, contornati dalle più belle voci del Salento che interagiscono con il pubblico. Ingresso libero.