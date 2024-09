Finanziato un milione di euro per il rifacimento di strade rurali di Gallipoli

Un altro finanziamento di circa un milione di euro per la manutenzione ordinaria di cinque strade rurali: è quanto ha ottenuto l’Amministrazione Comunale di Gallipoli attraverso i fondi europei “Programma di Sviluppo Rurale”, erogati dalla regione Puglia. In particolare si tratta dei finanziamenti messi a disposizione tanto dalla Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” quanto dalla relativa sottomisura 7.2 “Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”.

A beneficiare di tale intervento di restyling saranno le vie Scalelle, Pasolini, Carlo Magno, nonché le Strade Vicinali Crocefisso Rimessa, Cacalupi e San Salvatore. “Si tratta – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Cuppone – di un intervento di 950mila euro che andranno a riqualificare in modo importante alcune aree rurali del nostro tessuto urbano, nel solco di quanto già fatto in precedenza, proprio con particolare riguardo a strade e vie rurali. Si tratta di quattro interventi separati per i quali gli uffici provvederanno ad avviare l’iter burocratico necessario e che contiamo di iniziare entro la primavera del prossimo anno”. Va ricordato che l’esecutivo di Palazzo Balsamo è riuscito ad ottenere quasi l’intero finanziamento messo a disposizione dalla Regione per ogni singolo intervento.

“Un’altra tangibile dimostrazione di buona politica – ha commentato il sindaco, Stefano Minerva – che dimostra come l’Amministrazione Comunale sia attenta ai bisogni primari della collettività cittadina. Questo intervento fa il paio con quelli già realizzati per il rifacimento di circa un’ottantina di strade in tutti i punti della nostra città, dal centro storico alle periferie, passando per il centro e, per l’appunto, le aree rurali, a dimostrazione dell’attenzione di questo esecutivo alle problematiche dell’intera collettività e di come non manchino impegno e risultati per migliorare la vivibilità dei nostri cittadini”.