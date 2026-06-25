Modificato il Regolamento Edilizio Comunale, Antonio De Matteis: “Il nostro contributo c’è stato e continuerà ad esserci”

Nel Consiglio Comunale di oggi è stata approvata la delibera che introduce alcune modifiche al Regolamento Edilizio Comunale. “Dopo circa due mesi di confronto in Commissione, abbiamo lavorato con spirito costruttivo, presentando diversi emendamenti per migliorare il testo – commenta il consigliere comunale Antonio De Matteis – Non tutte le nostre proposte sono state accolte, nonostante fossero finalizzate a rendere il regolamento più efficace e rispondente alle esigenze di cittadini e professionisti. Grazie al nostro impegno sono stati ottenuti risultati importanti:

– gli immobili a destinazione residenziale potranno continuare a prevedere bagni secondari ciechi, dotati di aerazione forzata;

– è stata introdotta una disciplina più chiara per le tettoie;

– sarà possibile realizzare impianti fotovoltaici anche nelle aree comuni.

Abbiamo inoltre evidenziato una criticità riguardante le canne fumarie a servizio di ristoranti, pub e altre attività. Si tratta di una problematica già rilevata anche dall’Ufficio Ambiente del Comune, ma che purtroppo non è stata recepita nel testo approvato. Continueremo a insistere affinché venga affrontata in modo adeguato. Il nostro modo di fare opposizione è chiaro: non lavoriamo per ostacolare l’azione amministrativa, ma per migliorarla. Crediamo che il confronto serio, le proposte concrete e la ricerca di soluzioni siano il modo migliore per costruire una città più efficiente, moderna e attenta alle esigenze della comunità. Il nostro impegno prosegue, con la stessa determinazione, per migliorare questo e gli altri regolamenti che saranno chiamati all’esame del Consiglio Comunale”.