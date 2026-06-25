Arpa Puglia, Minerva: “Salvaguardare queste professionalità significa garantire un servizio essenziale ai cittadini”

“La discussione affrontata oggi in Commissione sulla stabilizzazione del personale precario di Arp Puglia ci richiama a una responsabilità precisa: trovare una soluzione che consenta di non disperdere un patrimonio di competenze costruito negli anni e indispensabile per il territorio”.

Così il capogruppo del Pd, Stefano Minerva, intervenendo nel corso della seduta della II Commissione consiliare permanente dedicata al tema della stabilizzazione del personale di Arpa Puglia.

“Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Vito Bruno e tutta la struttura di Arp Puglia per il lavoro straordinario che ogni giorno svolgono al servizio delle comunità pugliesi – prosegue Minerva – Ho avuto modo di conoscere da vicino il valore dell’Agenzia durante la mia esperienza da sindaco e da presidente della Provincia: in tante occasioni, dalle verifiche sulla qualità delle acque ai controlli sugli impianti industriali, Arpa è stata il supporto tecnico indispensabile per dare ai cittadini risposte certe su questioni ambientali delicate e per assumere decisioni fondate su dati scientifici”.

“Per questo – aggiunge – ritengo che il tema della stabilizzazione non riguardi esclusivamente la tutela dei diritti dei lavoratori, che pure è un tema importante. Qui parliamo di professionalità altamente specializzate, di fisici, chimici, biologi e tecnici che in questi anni hanno acquisito competenze specifiche difficilmente sostituibili. Non basta bandire nuovi concorsi, servirebbero anni per ricostruire il patrimonio di esperienza maturato sul campo da questi lavoratori. Se queste competenze venissero meno, il rischio sarebbe quello di rallentare attività fondamentali per i Comuni, per le Province e per tutti gli enti che quotidianamente si affidano ad Arpa. Significherebbe indebolire la capacità di risposta su temi che riguardano direttamente la tutela dell’ambiente e il diritto alla salute dei cittadini”.

“C’è poi un tema umano – ha concluso – che non può essere ignorato, parliamo di persone che in questi anni hanno costruito qui la propria vita, hanno lasciato le loro città, trasferito le famiglie, acceso mutui e organizzato il proprio futuro confidando nella continuità del proprio lavoro. Anche questo merita rispetto. Come gruppo del Partito Democratico riteniamo che sia necessario uno sforzo comune, istituzionale e politico, per individuare una soluzione. Salvaguardare queste professionalità significa garantire continuità a un servizio pubblico essenziale e rafforzare la capacità della Puglia di tutelare l’ambiente e la salute dei propri cittadini”./