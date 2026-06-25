A Gallipoli ordinanza contro le ‘case pollaio’ per turisti, inasprite le sanzioni

Il sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano, ha firmato l’ordinanza contro le cosiddette ‘case pollaio’ destinate ai turisti che affollano la città salentina nel periodo estivo. Sono state inasprite, rispetto al passato, le sanzioni che salgono a 480 euro rispetto ai precedenti 350 euro per ogni eccedenza. “Si intende così contrastare – è detto in una nota del Comune – una pratica, quella del sovraffollamento, che produce problematiche serie (come evidenziato nel testo dell’ordinanza) sotto il profilo dell’Igiene e della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione incendi ed infine sotto il profilo del decoro e della sicurezza urbana”. Nel provvedimento vengono individuati tetti abitativi e di densità antropica per monolocali, camere da letto in plurilocali e soggiorni adibiti a stanza da letto, disciplinando in modo puntuale i numeri di ospiti ammessi.

“Continua l’impegno – afferma il sindaco – volto a tutelare il decoro pubblico e a garantire misure in grado di evitare fenomeni degradanti, che ledono l’immagine della città, al netto delle gravi problematiche igienico-sanitarie che l’ordinanza intende contrastare. Ringrazio ancora il locale comando della compagnia della Guardia di Finanza per la collaborazione istituzionale prestata e mi auguro, stante anche l’aumento consistente del regime sanzionatorio, che questo atto possa per davvero raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per la nostra città”.