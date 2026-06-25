Dream Volley Nardò una stagione da incorniciare tra la promozione in B1

NARDÒ – Si chiude sotto il segno del trionfo e dell’innovazione la stagione agonistica della Dream Volley Nardò. Il club neretino ha affidato ai propri canali ufficiali un bilancio consuntivo di un’annata sportiva straordinaria, segnata da traguardi storici sul campo e da un importante rinnovamento sul fronte della comunicazione societaria.

L’impresa più prestigiosa porta la firma della prima squadra che, grazie a una cavalcata trionfale, ha conquistato la promozione diretta nel campionato nazionale di Serie B1, il cui inizio è fissato per il prossimo mese di ottobre. A fare da eco al successo delle “grandi” è stato lo splendido percorso del settore giovanile: le “Baby Dreams” dell’Under 15 hanno infatti confermato il titolo territoriale di Terza Divisione Young, a testimonianza della solidità e della lungimiranza del vivaio neretino.

I riflessi e le considerazioni su questo anno da incorniciare, espressi dal Presidente Roberto Del Vecchio e dal Direttore Sportivo Gianni Dell’Anna, hanno inaugurato ufficialmente una nuova era digitale per il club. È stato infatti rilasciato in rete il nuovissimo sito internet della società (www.dreamvolleynardo.it), uno strumento moderno volto a connettere ancora di più la comunità locale e i tifosi al variegato “mondo Dream”.

La cura del nuovo portale è stata affidata a Filippo De Vitis, giovanissimo tecnico neretino che da questa stagione entra a far parte stabilmente dell’Ufficio Comunicazione del club. All’interno della piattaforma web, gli utenti potranno fruire di una vasta gamma di servizi e contenuti: dalla gestione delle news in tempo reale alla biglietteria, fino alle schede dettagliate dei roster della prima squadra e delle giovanili. Non manca lo spazio per l’orgoglio storico, con una sezione interamente dedicata alla storia del sodalizio neretino che ha festeggiato proprio quest’anno i 30 anni di attività.

Il sito ospiterà inoltre lo shop per il merchandising ufficiale e l’area sportiva con calendari, risultati e statistiche dei campionati. Un’attenzione particolare, infine, è stata riservata ai partner commerciali del club: un link interamente dedicato agli sponsor, definiti dalla dirigenza come il “carburante” vitale e imprescindibile per far girare al meglio il motore della macchina organizzativa della Dream Volley Nardò in vista della prossima e stimolante avventura nazionale.