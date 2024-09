Pd Puglia, sostegno al referendum sulla cittadinanza

PUGLIA – “Ho firmato la campagna referendaria sulla cittadinanza che ha come obiettivo quello di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale necessari per i cittadini extra-Ue per richiedere la cittadinanza italiana. Si tratta di un passo avanti verso una maggiore inclusione sociale e una piena integrazione delle persone che contribuiscono attivamente alla vita economica, culturale e sociale del nostro Paese”. Lo dichiara Domenico De Santis, segretario Pd Puglia.

“La riduzione del periodo di attesa – sostiene – permetterebbe a migliaia di famiglie, che vivono e lavorano in Italia da molti anni, di sentirsi parte integrante della nostra comunità, accedendo ai diritti e ai doveri che spettano a tutti i cittadini riconoscendo il contributo significativo che i migranti offrono al nostro territorio. Oggi, più che mai, è necessario rispondere alle sfide del cambiamento demografico ed ad una società aperta, in cui – conclude – il diritto alla cittadinanza non sia percepito come un privilegio irraggiungibile, ma come il riconoscimento di un percorso di integrazione e partecipazione”.