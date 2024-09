Razzismo immobiliare sui social: NO agli americani in Puglia e in Salento. Cosa sta succedendo?

Tutto è iniziato con un’intervista pubblicata alcune settimane fa sul nostro quotidiano in cui Stefano Ricercato, esperto del settore immobiliare e titolare insieme al fratello Gianluca, dell’omonimo Gruppo Immobiliare fondato nel 1978 dal geometra Maurizio Ricercato, che vanta anche una sede a Milano in zona Moscova, e di First Lion, il nuovo marchio pensato per gestire dimore di lusso selezionate accuratamente per il target straniero e non solo, con dati alla mano, ha raccontato quanto il mercato immobiliare salentino stia conquistando acquirenti esteri, compresi quelli americani.

La condivisione sui social dell’articolo ha scatenato quella che in gergo può essere definita una vera shit storm nei confronti degli acquirenti stranieri. Un fenomeno che non è stato possibile liquidare come frustrazione da parte dei soliti leoni da tastiera, poiché oggettivamente, il numero dei commenti è stato tale da aprire la strada ad una riflessione: cosa sta succedendo? Davvero in Salento esiste il razzismo immobiliare?

Abbiamo rivolto alcune domande a Stefano Ricercato per capire cosa realmente significhi per uno straniero apporre la propria sottoscrizione in calce ad un atto pubblico che lo rende proprietario di un immobile e a Vishnu Dutt, 21 anni, originario dell’India che da poco ha acquistato casa a Lecce per sé e la sua famiglia.

Stefano, tu, più di chiunque altro, hai il polso della situazione, quindi la prima domanda è: si tratta davvero di razzismo immobiliare?

In realtà, la situazione è complessa. Non si capisce se si tratti di razzismo immobiliare o di puro razzismo dettato da ragioni storiche e preconcetti che molti si portano dietro.

Il dato di fatto è che gli americani non sono ben visti e questo accanimento lo stiamo toccando con mano ormai da giorni. In generale, quando si tratta di acquirenti stranieri, la lamentela c’è sempre ma in questo caso si è andati oltre, parlo di centinaia di commenti molti dei quali abbiamo dovuto rimuoverli perché erano state scritte frasi orribili e riprovevoli.

Secondo me è un pensiero radicato, sì, ma destinato a scomparire col tempo, anche perché ingiusto e immotivato. Siamo in presenza di acquirenti che valorizzano immobili, scelgono rigorosamente materiali locali come la pietra leccese, il tufo, si avvalgono di imprese e maestranze salentine debitamente in regola e registrate nel Registro Imprese, salvaguardano il territorio rispettando l’armonia dei passaggi nei lavori di ristrutturazione, anch’essi debitamente autorizzati con appositi progetti, effettuano i pagamenti dovuti come previsti dalla legge insomma cosa abbiamo da lamentarci? Mi chiedo se si possa dire lo stesso di chi discrimina.

Non solo clienti americani o australiani alto spendenti ma anche stranieri che da anni villeggiano in Salento e decidono di acquistare casa. Che immobile cerca questa tipologia di clientela?

In genere i clienti americani sono affascinati da immobili tipici: in Salento vanno alla ricerca delle masserie e quelle che noi salentini definiamo “casa delle nonna” con ampie stanze a volte, le cementine come pavimento, l’ortale retrostante ricco di agrumi profumati mentre nella Valle D’Itria sono affascinati dai trulli immersi negli uliveti. Riceviamo molte richieste per immobili che abbiano un valore storico-artistico, con affreschi sulle volte, colonne e cornici in stile barocco ma anche lamie o pajare circondate da muretti a secco, uliveti, orti e frutteti. Molti apprezzano le tipiche case che si trovano nei borghi, quelle di una volta, oramai quasi tutte disabitate, in cui le stanze si susseguono l’una all’altra e dove ancora è rimasta quella piacevole usanza di costruire piacevoli rapporti di buon vicinato.

A chi critica e lancia accuse, cosa rispondi?

A chi critica il nostro lavoro rispondo dicendo che purtroppo, molti salentini non vogliono vendere a salentini e ci chiedono se sia possibile indirizzare gli annunci dei loro immobili esclusivamente sui portali esteri, credo proprio per una mentalità fin troppo chiusa che connota qualcuno di noi e anche questa è una forma di discriminazione ma è la realtà. Il nostro Gruppo Immobiliare è una gran bella famiglia allargata che vanta una storia, tutti nel territorio oramai ci conoscono per la nostra serietà e professionalità, e fare razzismo o discriminazioni tra gli acquirenti non fa parte del nostro modo di essere e lavorare, per cui le porte delle nostre agenzie sono sempre aperte a tutti, senza distinzione alcuna.

A chi esprime questo sentimento di odio verso gli stranieri, e mi riferisco a tutte le etnie e nazionalità, perché fare una classificazione all’interno della categoria straniero per me è fare doppiamente razzismo, semplicemente rispondo che forse dovrebbero viaggiare di più e aprire realmente la mente. Il mondo è bellissimo proprio perché vi sono tante culture, non dobbiamo avere paura di chi arriva da lontano perché non ci sta togliendo nulla ma dobbiamo essere pronti ad accogliere e convivere esattamente come facciamo con i turisti durante il periodo estivo.

Il Salento ha una storia millenaria, siamo una terra che abbraccia lo straniero di qualunque parte del mondo esso sia e lo fa sentire a casa, non possiamo cambiare questo modo di essere perché ci scorre nelle vene. Chi compra qui, che sia americano, australiano, indiano, rumeno o cinese, è un valore aggiunto, non un nemico da combattere. Nessuno di loro è qui per cambiare le nostre origini, tradizioni e storia ma esattamente l’opposto: condividere un territorio del quale si è innamorato e che vuole vivere 365 giorni l’anno, lasciando la propria terra d’origine, proprio come Vishnu Dutt, un giovane ragazzo di 21 anni, che da anni lavora come aiuto cuoco in una cucina di un noto ristorante leccese e che ha accettato di rispondere alle nostre domande, con l’orgoglio e l’emozione di chi sa di avere finalmente un posto da chiamare casa nella terra in cui ha scelto di vivere.

Vishnu Dutt, tra poco sarai proprietario di una casa a Lecce, cosa significa per te tutto questo?

“Significa tanto, finalmente ho una casa tutta mia e per la mia famiglia. So bene che è un sacrificio ma consiglio a tutti di impegnarsi per poter comprare una casa perché i soldi dell’affitto non tornano indietro invece con un mutuo, facendo qualche sacrificio, un giorno avrai un bene tutto tuo.”

In quanto tempo hai trovato la casa perfetta per te e che tipologia di casa è?

Le ricerche sono durate all’incirca 8 mesi, compreso il tempo necessario per reperire tutta la documentazione reddituale richiesta dalla Banca per avere il mutuo, prima di rivolgermi su consiglio di alcuni amici del posto, al Gruppo Ricercato Immobiliare. Ho cercato una casa abbastanza grande perché in famiglia siamo in 4 e pensiamo al futuro. Per noi è stato un investimento a lungo termine.

Negli ultimi 4 anni circa, ci sono state 25 altre famiglie indiane che hanno comprato casa qui a Lecce, ci siamo orientati tutti verso il quartiere San Pio o Zona Leuca e zona Ariosto-Tribunale, innanzitutto perché i prezzi sono più abbordabili, le case sono più grandi e si può facilmente raggiungere a piedi il centro. Tutti noi lavoriamo, chi nei ristoranti, chi ha un suo minimarket, siamo in pochi ad avere la macchina, quindi la vicinanza al centro è fondamentale.

Cosa diresti a chi non vuole che in Salento si incoraggi l’acquisto di case da parte di stranieri?

Direi che è tutto un controsenso: tutti spingono per incrementare il turismo nel Salento, soprattutto quello estero, di far conoscere questa bellissima terra al mondo intero per poi affittare i propri immobili agli stranieri che villeggiano qui e perché mai allora se si odiano così tanto gli stranieri? Affittare o vendere cosa cambierebbe? Ognuno di noi è libero di acquistare casa in Salento o in qualunque parte del mondo. Ciascuno di noi dovrebbe essere libero di decidere se vivere in affitto, accettando gli immobili che i residenti non vogliono perché spesso privi di conformità di impianti o addirittura dell’ impianto di riscaldamento, con infissi non funzionanti che fanno fatica a chiudersi, arredi che cadono a pezzi o mangiucchiati dalle tarme e nella maggior parte dei casi senza un regolare contratto registrato o acquistare una casa, magari proprio quella casa ormai troppo datata ed eseguire i lavori di ristrutturazione piano piano per renderla accogliente e funzionante sapendo però che quella casa sarà tua per sempre.

Io sono contentissimo di aver potuto realizzare il mio sogno a Lecce, dove vivo, lavoro, e vi è la mia famiglia; Lecce per me è la mia città.