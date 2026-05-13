Nel primo trimestre 2026 in Puglia la mortalità sul lavoro oltre la media nazionale

In Puglia nei primi tre mesi del 2026 la provincia in cui si sono verificati il maggior numero di incidenti sul lavoro con vittime, è quella di Foggia, dove si sono verificati cinque infortuni mortali (+4 rispetto allo stesso periodo del 2025). Il dato è emerso da una mappatura del rischio rispetto all’incidenza della mortalità realizzato dall’osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega. Dopo Foggia ci sono tre vittime sul lavoro a Taranto, due a Bari e 1 a Lecce.

“La zona rossa, quella in cui si trova la Puglia, è la zona che raggruppa le regioni con l’incidenza di mortalità sul lavoro – spiegano dall’osservatorio Sicurezza e ambiente Vega – tra le più elevate a livello nazionale.

A fine marzo 2026, il rischio di infortunio mortale in regione (8,5 morti per milione di occupati) risulta superiore a quello medio nazionale (5,7)”. Foggia e Taranto si trovano in zona rossa con indici di incidenza rispettivamente pari a 25,7 e 21,2. Inoltre a fine marzo 2026, emerge dal report che la Puglia registra 6.012 denunce di infortunio in occasione di lavoro; di queste 2.131 da parte di lavoratrici donne e 3.881 da parte degli uomini.

“I dati dei primi tre mesi del 2026 restituiscono per la Puglia un quadro che peggiora rispetto allo scorso anno, con 14 infortuni mortali e un incremento del 16,7%. La regione si conferma in zona rossa, con un’incidenza superiore alla media nazionale. A preoccupare è soprattutto – dichiara il presidente dell’Osservatorio sicurezza e Ambiente Vega Mauro Rossato – la forte disomogeneità interna: Foggia e Taranto restano su livelli di rischio molto elevati. Anche i numeri complessivi degli infortuni, oltre 6.000 nei primi tre mesi dell’anno, ricordano quanto il fenomeno sia ancora diffuso”.