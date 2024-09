RSA, “aumento dei posti letto virtuale e aziende in crisi”. Poca disponibilità per gli anziani non autosufficienti, emergenza occupazionale

PUGLIA – Continua il calvario delle RSA che accolgono gli anziani non autosufficienti, presidi territoriali che sono imprescindibili per evitare che gli ospedali vadano in tilt. In questi giorni si torna a parlare dell’aumento dei posti letto accreditati: c’è grande squilibrio tra nord e sud. Basta pensare che la Puglia ha circa 6500 posti letto e l’Emilia Romagna, a parità di popolazione, circa 32mila. “È previsto un aumento dei posti letto per anziani non autosufficienti pugliesi con l’applicazione della dgr 880/2023 (deliberazione della giunta regionale pugliese ndr), ma sarà virtuale perché la Regione non ha un euro da mettere” – dichiara il presidente dell’associazione di categoria, Welfare a Levante, Antonio Perruggini. Le aziende boccheggiano: i costi energetici sono triplicati insieme a tutti gli altri costi.



Si rischia un collasso che potrebbe generare una paurosa crisi occupazionale. Sono 20mila i lavoratori a rischio. Senza contare i disagi alle famiglie che possono essere scatenati da tagli o chiusure di aziende che sono il fulcro della medicina territoriale per la capacità di prendersi in carico totalmente un anziano non autosufficiente, anche per esami e controlli costanti.

“La Regione Puglia non prevede gli aumenti delle tariffe allo stato, vista la situazione economica e la mancanza assoluta di volontà politica – continua Perruggini – Se la situazione continua così, senza la dovuta attenzione da parte dell’ente regionale, è certo che i livelli occupazionali saranno a rischio, soprattutto per le strutture che non hanno ancora un accordo contrattuale. Ci siamo uniti con tutte le associazioni, abbiamo chiesto un incontro e stiamo attendendo di essere ricevuti perché è da circa un anno che non c’è dialogo con la Regione Puglia”.