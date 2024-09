Scorre la graduatoria del bando per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale, finanziati altri 10 progetti

“Con un ulteriore impegno di spesa pari a circa 766mila euro abbiamo consentito lo scorrimento della graduatoria dell’Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale, il bando della Regione Puglia rivolto a giovani e adulti che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-dovere e proseguono gli studi per acquisire il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)”, comunica l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Lo scorrimento, adottato con atto della Sezione Formazione e possibile grazie ad un ulteriore impegno di spesa di circa 766mila euro, consentirà di finanziare altri 10 progetti IFTS diffusi su tutto il territorio regionale per un totale di 68 progetti finanziati con questo Avviso per complessivi 5,2 milioni di euro. Siamo anche nelle condizioni – continua Leo – di garantire già da oggi un ulteriore scorrimento della graduatoria, da realizzarsi ad inizio del prossimo anno grazie ad economie dei precedenti avvisi del Sistema Duale”.

“I percorsi – spiega l’assessore – della durata di 800 ore e rivolti a persone in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma professionale IeFP coerente con il percorso di IFTS di cui si intende conseguire la specializzazione, dovranno essere realizzati esclusivamente in modalità duale. Con questo Avviso – racconta Leo – coniughiamo due esigenze: la prima è quella di continuare a soddisfare la domanda sempre crescente, in un mercato del lavoro in costante evoluzione, di figure professionali maggiormente specializzate, la seconda è quella di proporre un’offerta formativa tanto teorica quanto pratica, che vira sulle competenze e sul saper fare, caratteristiche tipiche – appunto – del sistema formativo duale. I progetti finanziati – ha concluso l’assessore – sono in linea con la strategia regionale di specializzazione intelligente «Smart Puglia 2030 – Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Puglia», in grado quindi di diminuire il mismatch tra mondo della formazione e le esigenze dei sistemi produttivi locali. Inoltre concorrono al raggiungimento del target regionale della Missione 5 Componente 1 Investimento 1.4 Sistema Duale del PNRR.”.