Venerdì 6 settembre appuntamento a Salve con il FOS

SALVE (Lecce) – Venerdì 6 settembre, alle 21, l’appuntamento con il Festival Organistico del Salento è a Salve nella Chiesa di San Nicola Magno. Il concerto, a ingresso libero, è in collaborazione con la 45esima Stagione Concertistica sullo storico Organo, patrocinata dal Comune di Salve.

Protagonista della serata è l’organista giapponese Chikako Nishikawa che all’Organo Mauro-Olgiati del 1628 (restaurato da P. Tollari nel 2013) interpreta un programma di musica cinquecentesca e seicentesca che spazia dalla corti fiamminghe alle corti italiane, da Frescobaldi e Merulo a Kerckhoven e Cornet. In rassegna capricci, toccate e canzoni che mettono in mostra tutte le risorse dell’arte organaria dell’epoca e le risorse tecniche dell’organo storico di Salve.

Nata a Kyoto, in Giappone, Chikako Nishikawa vive in Italia dal 2016. Ha studiato clavicembalo al Doshisha Women’s College di Kyoto, dove si è laureata in clavicembalo. Ha continuato i suoi studi alla Musikhochschule di Zurigo (clavicembalo e organo) e al Conservatorio Reale dell’Aia nella classe di organo di Jos van der Kooy, ottenendo il Postgraduate Certificate of Organ. Fino al 2016 è stata organista titolare presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Marly e organista anche presso la Chiesa Cattolica a Schmitten, della Chiesa di St. Moritz a Friburgo e della Notre-Dame Bourguillon (Svizzera). È stata finalista in numerosi concorsi organistici internazionali e ha suonato per “Cantantibus organi” a Milano (2010, 2011) e nella tradizionale maratona organistica a Santa Barbara Mantova (2015).

Il FOS è organizzato dall’Istituto di Cultura Musicale J. S. Bach di Tricase, con la direzione artistica di Francesco Scarcella e il sostegno del Ministero della Cultura e di Regione Puglia, d’intesa con la Soprintendenza per le province di Brindisi e Lecce e con il patrocinio della Provincia di Lecce, dei Comuni di Lecce, Andrano, Minervino e Salve, del Conservatorio “Tito Schipa”, dell’Università del Salento e delle Diocesi leccesi.

Tutti i concerti sono a ingresso libero