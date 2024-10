Lilt Lecce: “Una Grande Alleanza per sfidare il cancro”. Al via tre giorni di Scienza, Cultura e Solidarietà

LECCE – “Di fronte alla sfida del cancro, che diviene sempre più dura, occorre un’ampia e solidale Alleanza tra ricercatori, medici, pazienti, familiari di pazienti, Istituzioni, mondo imprenditoriale e società civile”: è questo l’obiettivo della tre giorni di “Scienza, Cultura e Solidarietà” organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i tumori di Lecce per richiamare l’attenzione della società tutta sull’emergenza-tumori e la necessità di salvaguardare la Salute delle giovani generazioni. In programma il 17esimo convegno “Ambiente e Salute” sabato 19 ottobre a Nardò e i “Concerti per il Centro Ilma”, due eventi di musica e solidarietà nel Teatro Italia di Gallipoli, il cui ricavato andrà interamente alla Lilt di Lecce: domenica 20 ottobre, ore 20.30, con l’Orchestra Filarmonica del Nord della Repubblica Ceca (Severočeská filharmonie Teplice) e Giulia Rimonda (violino), presenta Serena Dandini (ingresso 25 euro); lunedì 21 ottobre, matinée per sole scuole alle ore 10, sempre con l’Orchestra di Teplice e il giovanissimo pianista leccese Francesco Marra (ingresso studenti, 5 euro).

“Oggi il rischio di sviluppare un tumore nel corso della vita riguarda un uomo ogni due e una donna ogni tre, senza risparmiare le fasce più giovani, purtroppo sempre più colpite. Il fenomeno ha raggiunto livelli di gravità tali da rappresentare una grande e prioritaria questione di Salute pubblica, e richiedere, quindi, interventi in grado di mobilitare tutte le risorse umane, tecniche e finanziarie possibili. Perché tanta gente oggi non riesce ad avere accesso ai Servizi sanitari e spesso rinuncia a curarsi”, sottolinea l’oncologo Giuseppe Serravezza, responsabile scientifico della Lilt di Lecce e direttore del Centro Ilma, Istituto multidisciplinare per la Lotta ai Tumori che sorge alle porte di Gallipoli, opera di “iniziativa popolare” realizzata da Lilt Lecce in seguito ad un protocollo d’intesa con Regione Puglia, Provincia di Lecce, Università del Salento e Comune di Gallipoli, e finanziata grazie solo alle donazioni dei salentini. Una volta completata la dotazione tecnologica, il Centro offrirà una serie di servizi gratuiti in favore della cittadinanza tutta: Ricerca applicata sulle cause dei tumori, Diagnosi precoce, Riabilitazione e Sostegno psicologico, Assistenza domiciliare, Divulgazione scientifica. Testimonial d’eccezione di questa grande opera di “iniziativa popolare” sono oggi i Premi Oscar Helen Mirren e Taylor Hackford.

La tre giorni prenderà il via sabato 19 ottobre, nel Teatro comunale e nel Chiostro dei Carmelitani di Nardò, con la 17esima edizione del convegno “Ambiente e Salute” organizzato da Lilt Lecce in collaborazione con illustri esperti dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano, Istituto di Ricerca Oncologica (IOR) di Bellinzona e Università del Salento, nonché di oncologi dell’Asl di Lecce, con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Nardò.

Si parlerà di Prevenzione dei tumori con Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano, ospite fisso del convegno, e con il Prof. Franco Cavalli, Presidente dello IOR – Istituto Oncologico di Ricerca di Bellinzona (Svizzera), che farà il punto su Ricerca e Cure dei tumori. Il convegno inizierà alle ore 9. Dopo l’introduzione del presidente Lilt Lecce Antonio Micaglio e i saluti delle Istituzioni, ad aprire ufficialmente i lavori sarà il Presidente nazionale LILT, Francesco Schittulli. Dopo le relazioni di Garattini e Cavalli, gli oncologi Lilt Lecce Giuseppe Serravezza e Carmine Cerullo parleranno del Centro Ilma di Gallipoli e della grande mobilitazione in corso per completarne la dotazione tecnologica. Seguirà una tavola rotonda sul tema “Sistemi sanitari in crisi e disuguaglianze” a cui parteciperanno, Silvana Leo, direttore UOC Oncologia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, Francesco Broccolo, professore di Microbiologia Clinica dell’Università del Salento, Antonella Richetti, già primario di Radiologia presso l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) di Bellinzona e Preziosa Portoghese, ex paziente oncologica e storica volontaria Lilt Lecce. Modera la giornalista Tiziana Colluto. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Nel pomeriggio di sabato 19, inoltre, alle ore 18, il Prof. Silvio Garattini sarà ospite nel Liceo scientifico “Banzi Bazoli” di Lecce per una lectio magistralis dal titolo “Il futuro della nostra Salute: Prevenzione è rivoluzione”.

Al convegno “Ambiente e Salute” seguiranno due eventi musicali di solidarietà organizzati da Lilt Lecce in collaborazione con l’Associazione Amici della Lirica “Tito Schipa” di Lecce e il patrocinio del Comune di Gallipoli e della Provincia di Lecce.

Domenica 20 ottobre, alle ore 20.30, nel Teatro Italia di Gallipoli, si terrà il primo “Concerto per il Centro Ilma” con l’Orchestra Filarmonica del Nord della Repubblica Ceca diretta da Alfonso Scarano, e la violinista Giulia Rimonda. Il programma prevede la celebre Egmont Overture di Beethoven, il Concerto per violino e orchestra n.1 op. 26 di Bruch e la Sinfonia nr. 3 “Scozzese” di Mendelsshon. A presentare la serata sarà Serena Dandini, scrittrice e autrice di programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana, già al fianco della Lilt di Lecce in passato per sostenere la lotta alle cause dei tumori. I biglietti, al costo di 25 euro, si possono acquistare presso il Teatro Italia oppure nelle sedi Lilt Lecce (tel. 0833 512777 – on line su: labiglietteriagallipoli.it e ciaotickets.com).

Lunedì 21 ottobre, invece, alle ore 10 del mattino, l’Orchestra di Teplice terrà un secondo concerto-evento di raccolta fondi dedicato alle sole Scuole, sempre nel Teatro Italia di Gallipoli. Insieme all’Orchestra salirà sul palco il giovanissimo pianista Francesco Marra, eclettico talento leccese di soli 11 anni, testimonial della Lilt di Lecce per la campagna “Umanizziamo i nostri ospedali”. Il programma prevede la celebre Egmont Overture e il Concerto n. 1 in do magg. per pianoforte e orchestra op. 15 di L.V. Beethoven, poi Dvořák, “Furiant” (Presto) da Suite Ceca op. 39. Il biglietto per gli studenti ha un costo di soli 5 euro. Le scuole interessate possono contattare il 340 7383165 oppure 0833512777.

La tre giorni promossa da LILT Lecce è realizzata anche grazie al sostegno di diverse realtà imprenditoriali del territorio. Si ringraziano: BPP Puglia, BCC Leverano, Fast & Clean – Lavanderie industriali, Dam Vending, Quarta Caffè, Tenuta Manca, Villa Madama, Pasticceria Nobile, TMI Air Builder, Il Frantoio – Masseria Fatalò, Merico Pianoforti e Caroli Hotels.

Tutte le info su www.legatumorilecce.org.

MOSTRA OPERE IN LEGNO D’ULIVO

In occasione della tre giorni di Scienza, Cultura e Solidarietà promossa dalla Lilt di Lecce, il 19 ottobre nel Teatro comunale di Nardò e dal 20 al 27 ottobre nel Teatro Italia di Gallipoli sarà allestita una Mostra di opere in legno d’ulivo a cura degli artigiani salentini aderenti alla Rete Cultura del Legno d’Ulivo.

“Le opere – spiega Giovanni Seclì, promotore della mostra – sono innanzitutto un messaggio culturale e sociale, prima che proposte artistiche e artigianali. La Mostra è espressione di un piccolo percorso all’interno del processo di rigenerazione del Salento e rappresenta la seconda vita artistico-artigianale auspicabile per il legno d’ulivo, frutto della creatività e manualità di alcuni maestri della Rete; messaggio iconico di professionalità e cultura del territorio, che è dovere delle Istituzioni incardinare in strategie e misure operative e lungimiranti”.