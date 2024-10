Rapporto Gimbe, sanità in Puglia sempre più malata: l’8,4% dei pugliesi rinuncia a curarsi. Il nodo delle RSA resta, tra liste d’attesa e rischio licenziamenti

PUGLIA – Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, non usa giri di parole: “Dati, narrative e sondaggi di popolazione dimostrano che oggi la vera emergenza del Paese è il Servizio sanitario nazionale”. 4,5 milioni d’italiani hanno rinunciato alle cure nel 2023. Sono ben 2,5 milioni gli italiani che non si sono curati perché non avevano soldi. In Puglia rinuncia alle cure più dell’8% e dominano ancora i viaggi della speranza, che portano soldi al nord. Il report della fondazione mette in luce la crisi del personale sanitario, la penuria di medici, il grande gap tra Nord e sud e un aumento spropositato della spesa per le famiglie. La costituzione è stata tradita: la sanità è profondamente malata e non garantisce i principi di equità e uguaglianza. L’Italia registra “un divario della spesa sanitaria pubblica pro capite di 889 euro rispetto alla media dei Paesi Ocse membri dell’Unione europea, con un gap complessivo che sfiora i 52,4 miliardi”. Siamo di fronte a un definanziamento cronico. Non va meglio in Puglia, dove la cinghia è stata stretta tanto che le agende delle liste d’attesa in un certo periodo sono state addirittura chiuse. Bilanci in regola e servizi a pezzi nella sanità pugliese, che sta facendo collassare ospedali e RSA. Queste ultime attendono da anni i nuovi posti letto promessi (con urgenza ne dovrebbero essere concessi 500 a Lecce) e gli adeguamenti tariffari fermi ai rilievi del 2019 (ante-inflazione e guerre) e che saranno costrette a scatenare l’emergenza occupazionale a causa dei probabili licenziamenti, se non arriverà presto un intervento del governo regionale. Intanto anche gli anziani non autosufficienti affollano gli ospedali pugliesi mentre sprofondano nel limbo delle liste d’attesa per un posto letto nelle residenze socio assistenziali.

LE CRITICHE AL GOVERNO REGIONALE

Dalla Fondazione Gimbe un’altra bocciatura alla Sanità pugliese, che oltre ad essere una delle Regioni dove è più la alta la mobilità passiva – parliamo di oltre 130 milioni di euro in un solo anno che vengono versate nelle casse sanitarie di altre Regioni (così come è stato osservato dalla Corte dei Conti) – registra un 8,4% della popolazione che rinuncia a curarsi, un dato superiore alla media italiana, che è del 7, 6, e in crescita visto che in un solo anno è aumentato di quasi l’1%.

“Ma è un altro il dato che allarma ancor i più: per quanto riguarda l`attuazione del PNRR Sanità, sempre secondo Gimbe, su 121 Case della comunità da realizzare entro fine giugno 2026 <non è stata dichiarata attiva alcuna, la percentuale pertanto è dello 0% (media Italia 19%)>. Mentre delle 40 centrali operative territoriali non ne risulterebbe attiva ancora nessuna, mentre degli ospedali di comunità ne sono stati aperti 7 su 38.

“Le risorse del PNRR, specie quelle in Sanità, sono preziose non solo per offrire un’assistenza territoriale migliore e più capillare, ma anche per recuperare un gap con la Sanità del Nord. Forse è per questo che l’Autonomia differenziata fa così paura a Emiliano e al suo centrosinistra: perché sono incapaci di governare e utilizzare i finanziamenti”.