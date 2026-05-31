Testa di gatto mozzata sul balcone di una 29enne: indagano i carabinieri

SALICE SALENTINO (Lecce) – Un grave episodio dal chiaro contenuto intimidatorio è stato segnalato a Salice Salentino, dove ignoti hanno depositato la testa mozzata di un gatto sul balcone dell’abitazione di una 29enne, collocati in modo da essere visibili anche dalla strada.

La donna, impiegata come assistente d’aula presso il Tribunale di Lecce, dopo la macabra scoperta, ha contattato le forze dell’ordine, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale insieme ai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare eventuali responsabili.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di raccogliere elementi utili alle indagini. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi sarebbe anche un possibile collegamento con alcune tensioni sorte nel quartiere in quanto, alla proposta di realizzare una colonia felina, la giovane avrebbe espresso parere negativo.

Al momento, tuttavia, non sono emersi elementi concreti che possano ricondurre l’episodio a motivazioni di carattere personale o professionale.